“O monografie sentimentală”, la Editura “Caiete Silvane”

La Editura “Caiete Silvane”, în colecţia “Monografii”, a apărut, recent, un nou volum, semnat de Crina Ana Terec-Cioban: “Familia Cioban din Jac: o monografie sentimentală”. Autoarea mărturiseşte că ideea acestei cărţi a apărut după moartea tatălui său şi din dorinţa de a păstra amintirea destinului familiei Cioban pe parcursul anilor 1912-2017.

“Am avut cei mai buni părinți și bunici, dar din păcate, pe rând, au plecat la Cele Veșnice, lăsându-mi amintiri, credință, dragoste de semeni, tot ce e mai bun pe acest pământ pe care ne e dat să trăim și să ne urmăm destinul, bucurându-ne sau întristându-ne câteodată. Îmi doresc să fiu așa cum părinții mei m-au învățat și m-au modelat: mereu puternică, sinceră, iubitoare și, mai presus de orice, să fiu eu… Am rămas cu amintirea lor în suflet și în inimă. În fiecare zi le spun, și sper că mă vor auzi, ce mult i-am iubit, îi iubesc și îi voi iubi, chiar dacă sunt departe. Sunt acolo Sus, departe de mine, dar mereu îi simt că îmi sunt alături la orice pas. Ei mă vor susține în tot ce fac și voi face de acum înainte. Ei mă îndeamnă să păstrez aceleași sentimente pentru orice persoană, pentru aproapele meu și pentru semenii noștri. Și e adevărat: „Ca să fii iubit, trebuie să iubești!”; „Să înveți să dăruiești și să fii bun!” Cât voi trăi, am să încerc să țin minte aceste lucruri. Și, prin aceste lucruri, vreau ca ei, părinții mei, să fie mândri de ceea ce voi face! Le mulțumesc din suflet că am fost și sunt fiica lor!”, spune Crina Ana Terec-Cioban.