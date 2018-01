O carte ce a aparţinut lui Iuliu Maniu, scoasă la licitaţia pentru susţinerea proiectului de reabilitare a Casei Memoriale de la Bădăcin

Jurnalistul Marius Avram a lansat pe contul său de Facebook o licitaţie prin care îşi propune să sprijine proiectul de reabilitare al Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Bădăcin. Avram, care a lucrat în urmă cu câţiva ani la cotidianul “Magazin Sălăjean”, a pus în vânzare unul dintre volumele de carte veche din colecţia proprie, banii astfel încasaţi urmând să ajungă în conturile deschise pentru campania publică “Salvaţ istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu”.

Este vorba despre un volum de drept din 1914, în limba maghiară, ce numără 902 pagini şi care a aparţinut artizanului Marii Uniri. Jurnalistul, a cărui colecţie de carte veche numără circa 500 de exemplare, mărturiseşte că a intrat în posesia acestui volum cu prilejul unei achiziţii angro de la un depozit de deşeuri din Cluj: “Am peste 500 de cărţi vechi. Merg în fiecare weekend în Oser, la târgurile de antichităţi, târguri de vechituri, cumpăr de la oameni ori de la depozite de deşeuri cărţi angro, la kilogram. Cartea aceasta se numără printre cele găsite în la gunoaie, în Cluj”.

Licitaţia a fost deschisă de către notarul sălăjean Ioniţă Crecan, care a oferit 2.000 de lei, la care a adăugat 1.000 de lei ca donaţie pentru că participă la licitaţie; este singura ofertă de până acum. Demersul va fi continuat în cadrul unei gale caritabile organizate de către Direcţia pentru Cultură Sălaj, în 16 februarie, la Zalău.

“Vă propun un exerciţiu, o licitaţie-test. Ca să încerc să fac şi eu ceva de Centenarul Marii Uniri, mă folosesc de cartea din imagine, care i-a aparţinut lui Iuliu Maniu, artizanul Unirii, pe care tocmai îl aniversăm şi comemorăm (n. 8 ianuarie 1873–m. 5 februarie 1953). Cartea am promis-o deja ca donaţie Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin, unde s-a născut marele om politic. Dar m-am gândit şi la această variantă, la o licitaţie în cadrul căreia puteţi să oferiţi un preţ pentru carte (public sau în privat, cum credeţi), iar cel care oferă mai mult va primi cartea, DOAR DACĂ cei care se ocupă de reabilitarea Casei Memoriale Maniu (Sălajul pur şi simplu şi Cristian Borz) vor prefera suma respectivă de bani în locul cărţii de faţă. Cartea are 902 pagini, are vinieta ex-libris a lui Iuliu Maniu şi este din 1914, când era avocat arhidiecezan în Blaj, chiar înainte ca el să fie încorporat în armata austro-ungară. Acest din urmă lucru şi faptul că este o carte în maghiară, cu notiţe (!!!) tot în maghiară ale lui Iuliu Maniu, cred că ar putea să se constituie într-un mesaj simbolic pentru români şi maghiari de a continua să trăiască în bună înţelegere şi în anul Centenarului”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Iniţiatorul licitaţiei speră ca prin demersul său să-i sensibilizeze pe cei care ar putea contribui financiar la campania publică: “Nu ascund faptul că fac public acest demers şi în încercarea de a stimula implicarea în anul Centenarului a celor care citesc această postare, dar şi pentru a gâdila buzunarele mai pline, pentru a contribui la reabilitarea Casei Iuliu Maniu, aflată în stare jalnică”.

Preotul Cristian Borz, cel care are grijă de imobilul de la Bădăcin, a precizat că propunerea sa pentru persoana care va cumpăra cartea este un contract de custodie, volumul urmând să facă parte din biblioteca Muzeului “Iuliu Maniu”, cu precizarea numelui proprietarului.