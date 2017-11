Muzică tradiţională transpusă pe ritmuri electronice, la Catedrala “Sfânta Vinere” din Zalău

Un inedit concert de muzică tradiţională şi patriotică românească şi o conferinţă publică susţinută de academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sunt evenimentele care vor marca lansarea Anului Centenarului în judeţul Sălaj, a anunţat marţi, 21 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, Doina Cociş, directorul Direcţiei pentru Cultură Sălaj.

Potrivit spuselor sale, cele două manifestări vor avea loc miercuri, 22 noiembrie, de la ora 18, la Catedrala Episcopală “Sfânta Vinere” din Zalău şi vor fi urmate, o zi mai târziu, de la ora 17.30, de un concert cameral la Biserica Ortodoxă din centrul oraşului Şimleu Silvaniei. Totul în cadrul acţiunii intitulate sugestiv “Tribut Eroilor, la Centenar, în Sălaj”.

Concertul îi va aduce în faţa publicului sălăjean pe membrii proiectului “Dacika”, o poveste dedicată renaşterii folclorului românesc. “Este pentru prima dacă când acordurile proiectului amintit vor răsuna într-un lăcaş de cult. Este un lucru neaşteptat pentru noi să putem cânta într-o biserică ortodoxă”, a precizat pianistul Ştefan Doniga. “E o bucurie şi, în acelaşi timp, o onoare să facem parte din această suită de evenimente organizate cu acest prilej”, a mai spus muzicianul.

Creaţia tradiţională muzicală, în limbaj artistic modern

Referindu-se la “Dacika”, Doniga a precizat că este vorba despre un demers nou în ceea ce înseamnă viziunea asupra muzicii folclorice şi a creaţiei tradiţionale româneşti. “Cred că se subsumează foarte bine acestei idei a sărbătoririi Anului Centenarului din următorul punct de vedere: cunoaşterea trecutului are ca scop construirea viitorului; pentru a ne orienta către viitor, este cel mai important să ne preocupăm de generaţiile actuale – ele trebuie să cunoască valorile trecutului, să ştie ce s-a întâmplat în trecut, cum am ajuns să fim ceea ce suntem şi cum putem să ducem mai departe ceea ce avem. Dacă nu ştim să explicăm pe înţelesul acestor generaţii obişnuite cu limbajele moderne, atunci relaţia dintre trecut şi viitor va fi una anevoioasă. Acesta a fost obiectivul nostru când am construit structura proiectului”, a punctat Ştefan Doniga.

Aşa se face că cei cinci muzicieni profesionişti din “Dacika” au găsit o alternativă pentru limbajul artistic abstract şi au mers pe ideea prelucrării, pe un înţeles cât mai larg şi de o calitate neafectată, tot ce au considerat a fi valoros în muzica folclorică. “Dacika aduce în limbajul muzical modern, actual, elemente esenţiale ale creaţiei tradiţionale muzicale”, a explicat invitatul. Publicul va putea asculta prelucrări după cântece patriotice (“Aşa-i românul”, “Cântă cucu-n Bucovina”), după melodii folclorice cunoscute (“Ciocârlia”, “Cine iubeşte şi lasă”, “Mociriţă cu trifoi”), după muzică de factură cultă, dar şi de inspiraţie folclorică (“Balada” lui Ciprian Porumbescu, “Rapsodia I” de George Enescu). Aşadar, o deschidere către un univers de valori autentice, cu un colorit muzical modernizat, asigurat de sintetizatoare, instrumente electronice, percuţii, instrumente de suflat tradiţionale, pentru a atrage şi tânăra generaţie.

Recital de muzică românească la Şimleu

Manifestările vor continua joi, 23 noiembrie, şi vineri, 24 noiembrie, cu două recitaluri de muzică românească susţinute de pianistul Ştefan Doniga şi violonista Diana Jipa la Biserica Ortodoxă din Şimleu, respectiv la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Sălaj, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Instituţia Prefectului Sălaj, Direcţia Judeţeană de Cultură Sălaj şi Direcţia Judeţeană de Cultură Vrancea, Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Paroxia Ortodoxă “Sfânta Vineri”, Primăria Şimleu Silvaniei, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj şi unităţile militare din Zalău şi Şimleu Silvaniei.