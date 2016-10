Meșteri și discipoli din Ungaria la “Muza Fest” Olivian Vadan

Asociația Artiștilor Populari din județul Hajdu Bihar (Ungaria) organizează anual o expoziție tematică selectată, în urma unei jurizări din lucrările de artă populară contemporană realizate de membrii asociației. În acest an, s-a propus ca temă “Maeștri și discipoli în familie”. ”Am selectat piese realizate de meșterii populari și discipolii lor, din rândul familiilor acestora – un caz mai interesant, de altfel. Prin acesta am urmărit scopul prezentării potențialului de transmitere a cunoștințelor și a calității artistice din tată în fiu – un caracteristic specific al artei populare din toate timpurile. Acești meșteri sunt, pe de o parte, instructori ai acestor meserii în cadru școlar, dar mulți au și autorizații de producător și chiar trăiesc din aceste produse. Am cuprins în această expoziție piese de la aproape 50 de meșteri din 14 ramuri ale artei populare” – au declarat inițiatorii expoziției.

În urma unui proiect de finanțare câștigat de asociație la Fondul Cultural Național al Ungariei, membrii acesteia își vor expune lucrările în Sala Dialoguri Europene de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în cadrul “MUZA Fest”, luni, 17 octombrie, de la ora 17.

