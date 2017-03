“Mama mea e cea mai pricepută bucătăreasă” Andreea Vilcovschi

La Galeria de Artă “Ioan Sima” poate fi vizitată, în continuare, expoziția “Oala de sarmale a bunicii”, o colaborare între Muzeul Județean din Satu Mare, Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Complexul Național Muzeal “Astra” din Sibiu, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara și Muzeul de Istorie și Artă din Zalău.

Expoziţia itinerează postere şi piese de ceramică – oale de sarmale din lut (oale de pământ) din colecţiile tuturor muzeelor din proiect, etalate în contextul unui interior țărănesc specific satului tradițional.

După lansarea pliantului “Sarmale și oale: identitate și cultură. Ptiroștele le hierbeam în oală de lut”, realizat de dr. Camelia Burghele, după masa rotundă cu tema “De post și de dulce în satul tradițional” și după demonstrația de olărit susținută de olarul Csibi Csaba, “Oale de sarmale noi după modele vechi”, joi, 16 martie, a venit rândul copiilor să se bucure de această inedită expoziție.

Este vorba de o activitate dintr-un proiect educațional mai vast, susținută de doctorul în etnologie Camelia Burghele, derulată sub titlul “Mama mea e cea mai pricepută bucătăreasă”, un concurs cu cele mai bune fotografii sau desene ale mamei, în ipostaza de bucătăreasă care face sarmale acasă, în bucătărie.

La eveniment au participat elevi din clasele a II a-A, a II-a C, a II-a D și a III-a C de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Zală, care sunt cuprinși în proiectele educaționale derulate în ultimii ani. Fotografiile sau desenele au fost expuse pe panouri și vor fi jurizate și premiate în zilele următoare.

Multe dintre mame, pregătite de copii, au ales să se îmbrace în costum tradițional sălăjean și să prepare sarmale după vechi rețete (mai ales de post, dat fiind faptul că ne aflăm în postul Paștelui) și, mai ales, să le fiarbă în oale de lut.

Comentarii

comments