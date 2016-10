Lansare de carte la Centrul Culturii: “Ciumărna – satul meu cu vorbe dulci” Andreea Vilcovschi

Cunoscutul rapsod şi meşter popular Ileana Graţiana-Pop îşi lansează miercuri, 19 octombrie, la ora 16, în Sala „Dialoguri Europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, volumul „Ciumărna – satul meu cu vorbe dulci (cântece, poezii, doine, balade, obiceiuri)”, apărut la Editura Caiete Silvane, Zalău, 2016, în Colecţia „Ethnos”.

Despre această lucrare, etnograful Camelia Burghele de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, spuen că este „un soi de jurnal în versuri despre viaţa ei, dar şi un fel de monografie folclorică a satului natal”.

Autoarea mărturiseşte că la 25 de ani, văduvă, fără serviciu şi cu doi copii sub cinci ani, a găsit în carte cel mai bun prieten, după ce în copilărie nu a i s-a permis să studieze. „Citind multe romane şi aflând despre destinele oamenilor, eram tot mai curioasă să decopăr cât mai multe lucruri interesante, în care mă regăseam şi eu. Am hotărât să scriu – aşa simţeam eu în acel moment – mai întâi un jurnal al vieţii mele, apoi simţeam să scriu versuri, cântece, deoarece eu de mică am cântat în cor, am cântat doine, am participat ca dansatoare, în Ansamblul din satul meu”, susţine Ileana Graţiana Pop

Comentarii

comments