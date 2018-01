La Şimleu Silvaniei: Ziua Culturii Naționale Române

Motto: „Cultura e puterea cea mai tare de pe Pământ și e o cetate nouă a unității naționale”.

Simion Bărnuțiu (1808-1864), filozof și om politic român

La mijlocul lunii lui Gerar am sărbătorit încă un an al eternității lui Mihai EMINESCU – poetul nepereche al românilor. Am spus de multe ori că, indiferent de ceea ce s-ar spune și, tot pe atât, indiferent de ceea ce s-ar face, această eternitate există. Iată, în 15 ianuarie a.c., s-au împlinit 168 de ani de la nașterea sa. Cu cât trec anii, cu atât îl prețuim pe Mihai Eminescu și, chiar mai mult, ne e dor de el. Îl prețuim pentru că el este modelul valoric al identității culturii române și, în plus, ne este dor de el întrucât este emblema spiritualității românești. Da, cu cât trec anii, înțelegem mai bine personalitatea sa de o valoare covârșitoare, dată, deopotrivă, de cel ce-a fost poet, prozator, traducător, profesor, publicist, filozof și creator de limbă română. De aceea, orice demers în acest sens a fost și este binevenit, având menirea de a-l cunoaște mai bine și de a-l înțelege mai profund. De fapt, de opt ani încoace, odată cu celebrarea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, sărbătorim și Ziua Națională a Culturii Române (Legea nr.238/7 decembrie 2010), lucru care demonstrează că el a avut cel mai de seamă cuvânt poetic în literatura română, reprezentând „omul deplin al culturii românești” (Constantin Noica, 1909-1987, filozof român).

În acest context, la Șimleu Silvaniei, luni, 15 ianuarie 2018, Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca-Șuluțiu”, Primăria orașului și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) au organizat un concurs de poezie (recitări) cu tema „Luceafărul poeziei românești”, pentru elevi din școlile gimnaziale. Concursul, desfășurat în sediul bibliotecii, a reunit 33 de elevi (fete și băieți), care și-au etalat talentul în recitarea poeziilor eminesciene îndrăgite de fiecare dintre ei.

Întreaga activitate a fost coordonată de către bibliotecara Paraschiva Pascu. După salutul de „bun-venit!”, domnia sa a vorbit succint despre Mihai Eminescu și a prezentat „poziția” lui Titu Maiorescu despre poetul național al românilor.

În discursul său, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul urbei de la poalele Măgurii Țării Silvaniei a menționat, printre altele: „(…) Ziua de 15 ianuarie este o zi foarte importantă pentru noi. În primul rând, este legată de cel mai mare poet pe care noi, românii, l-am avut vreodată, Mihai Eminescu. Și, foarte important, dragi copii, pentru voi, este să rețineți acest lucru, pentru că fiecare dintre noi, așa cum avem părinți, bunici și oameni pe care-i respectăm, avem niște valori pe care trebuie să le respectăm foarte mult. Iar Eminescu, este cel mai important poet pe care românii l-au avut vreodată. Mă bucur pentru că participați la competiție. Să nu vă fie niciodată rușine de faptul că aveți niște valori pe care trebuie să le urmați și să vă fie modele în viața voastră. (…) Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de la bibliotecă, pentru că veniți să marcați această zi importantă din istoria noastră, a românilor. Această zi este importantă nu numai pentru că este ziua lui Eminescu. Fiecare dintre noi trebuie să ne amintim că există oameni care scriu, există oameni care citesc foarte mult și își dedică activitatea în această zonă culturală. De aceea, se numește și Ziua Culturii din România. (…) Vă mulțumesc tuturor și vă doresc succes celor care veți intra în competiție!”.

Juriul concursului a fost format din: drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Șimleu Silvaniei (președinte), prof. Ioana Pop – Școala „Horea”, prof. Cornelia Gheți – Școala „Báthory István”, Mihaela Pop – bibliotecară, George Mureșan – poet șimleuan și Mariana Măerean – din partea cititorilor adulți ai bibliotecii șimleuane (membri). Pentru evoluția lor „scenică”, tinerii recitatori au fost răsplătiți cu aplauze binemeritate de către întreaga asistență. Printre poezii s-au aflat: Ce te legeni?…; Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie; La mijloc de codru…; La steaua; Și dacă…; Somnoroase păsărele; Lacul; O, rămâi; Revedere; Trecut-au anii… La fel, George Mureșan a fost aplaudat pentru citirea poeziei sale „În fața ta poet nemuritor” (șase strofe), scrisă pentru acest eveniment cultural (…„ La steaua ce în noi a răsărit / E un drum atât de anevoios / Căci nici acum nu am reușit / Să înțelegem versul tău duios” …). De asemenea, cei prezenți au apreciat evoluția Grupului Vocal „Buburuzele vesele” (clasa a III-a B, Școala „Silvania”, condus de învățătoarea Angelica Șumălan), interpretând „Somnoroase păsărele” și „ Sara pe deal”.

Juriul concursului a stabilit că cei mai buni recitatori au fost:

– clasele I-IV: premiul I – Alisia Ghiurcuța, Tudor Pădurean și Miruna Vancea (la egalitate de puncte, toți trei de la Școala „Silvania”; premiul II – Ionuț Ciorba; premiul III – Andreea Pop (ambii de la Școala „Horea”); mențiuni – Aron Dako Edelin (Școala „Horea”) și Raisa Ghile (Școala „Silvania”).

– clasele V-VIII: premiul I – Egri Kriszta (Școala „Báthory István”) și Dalia Șandor (Școala „Horea”); premiul II – Alexia Pop (Școala „Horea”); premiul III – Octavia Trif (Școala „Silvania”); mențiuni – Cătălina Hendea (Școala „Horea”) și Andreea Ianicicău (Școala „Báthory István”).

Premierile au fost făcute de către Daniel Stejerean și au constat în diplome și câte un volum de poezii al lui Mihai Eminescu, alături de felicitările de rigoare. Toți ceilalți elevi au fost onorați, fiecare, cu „Diploma de Participare”, împreună cu nelipsitele îmbărbătări.

De menționat că, în timpul completării diplomelor, a fost prezentat un „clip video” despre viața lui Mihai Eminescu și cu regretații artiști Doina și Aldea Teodorovici, cântând îndrăgita melodie „Eminescu” (pe versurile altui regretat, admirabilul poet Grigore Vieru), cu aportul bibliotecarului șimleuan Alin Costălaș. În plus, în sălile de lectură ale bibliotecii au fost realizate expoziții de carte eminesciană, împreună cu diferite documente despre viața și opera marelui Eminescu.

Concursul s-a dovedit a fi (zic eu) o poartă deschisă, o împrejurare favorabilă în etalarea harului poetic al elevilor și, de ce nu?, în exersarea creativității acestora pe tărâmul fascinant al poeziei. Întreaga activitate a fost frumoasă, chiar fermecătoare, producând o impresionantă stare emoțională celor prezenți, avându-se impresia că „Luceafărul poeziei românești” a coborât printre noi și că, de fapt, îl vedem și-l auzim chiar pe el! În acele momente, parcă, cei prezenți am fost „contemporani” cu poetul nostru național, cel care va rămâne, veșnic, MIHAI EMINESCU, simțindu-i chemarea pentru a fi buni români, având puterea și harul de a ne ridica pe măsura chemării sale.

Așadar, să-l citim, să-l recitim și, iarăși, să-l recitim pe Mihai Eminescu, pentru a înțelege spiritul românesc al faptelor sale, acum, în Centenarul Marii Uniri a Românilor, precum și în toți anii care vor urma!

Prof. Marin ȘTEFAN