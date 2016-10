La Şimleu Silvaniei: Festivalul Naţional de Umor „De la LEU la ŞIMLEU… cursul valutar al umorului!” -Ediţia a II-a – Magazin Salajean

Motto: „Umorul constituie o forţă. Nimic nu uneşte mai mult oamenii ca râsul”.

Lev Nikolaevici Tolstoi (1828 – 1910), romancier şi dramaturg rus

Joia trecută, 27 octombrie 2016, în oraşul Şimleu Silvaniei, s-a desfăşurat a II-a ediţie a Festivalului Naţional de Umor „De la LEU la ŞIMLEU… cursul valutar al umorului!”, în organizarea Primăriei. Această manifestaţie culturală a prins viaţă în urmă cu un an, când ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul urbei a dat curs iniţiativei ing. Cristian Bilţ – administrator SC „Simex Plus” SRL Şimleu Silvaniei. Din nou, pe scena Casei de Cultură, umorul a fost… la el acasă, prin diferite vorbe de haz, anecdote şi persiflări cu adrese… subînţelese, producând o vădită stare de bună dispoziţie în rândul spectatorilor (din păcate, mai puţini decât la prima ediţie ?!). Da, talentul protagonişilor, etalat într-un apreciat stil personal, cu intonaţii plăcute şi fără vreo sfială, a fost – iarăşi – pe măsura aşteptărilor, realizându-se acel „comic de conjunctură”, provenit din cele petrecute în lumea înconjurătoare.

În holul Casei de Cultură, a fost amenajată o expoziţie de caricatură şi grafică satirică „Expo Ridendo”, iar maestrul Cristian Vecerdea – Criv (Cercul Militar Lugoj) a făcut nenumărate portrete „la minut” celor interesaţi. De asemenea, a fost expusă valuta şimleuană „UN ŞimLEU” şi cărţi de literatură umoristică (cu vânzare) ale prodigiosului scriitor Cornel Udrea (Cluj-Napoca).

Întregul spectacol umoristic a fost coordonat, cu profesionalism, de artistul umorist Sorin Tănase (Baia Mare) şi de Cornel Udrea, dovedindu-se agreabili prezentatori, moderatori şi… „gazde ospitaliere”! În plus, în memoria artistului Gyuri Pascu (prezent la prima ediţie a festivalului), amândoi au propus un moment de reculegere şi, apoi, au prezentat „portretele profesionale” ale interpreţilor, la momentele potrivite, într-un încântător registru tematic.

Ca şi la prima ediţie, poetul epigramist Gavril Moisa (Cluj-Napoca) a delectat publicul cu un grupaj de epigrame, fiind răsplătit cu aplauze şi zâmbete edificatoare. De aceleaşi atenţii s-au bucurat şi Ioan Mercea şi Constantin Tiron. Primul, fost primar al localităţii Macea (judeţul Arad), a impresionat auditoriul prin imitarea vocii copiilor în diverse situaţii comice şi a cântat la frunză, iar al doilea, actor în oraşul Câmpulung Moldovenesc, a stârnit admiraţia spectatorilor prin exprimarea scenică în colajul comic „C-aşa-i viaţa, măi bădie”. O inedită prestaţie au avut artiştii umorişti: Oana Camelia Bara, Claudiu Racz (renumitul Rabă!) şi Lucian Revnic (Grupul Satiric „Bum” al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca), cei care au interpretat roluri şugubeţe în sceneta „OZN”.

Evidenţiez faptul că, la această ediţie a festivalului, glumele, epigramele şi întâmplările hazlii au fost însoţite – în mod fericit – şi de cântecele interpretate de Diana şi Ioan Horvath Bugheşiu (Grupul Folk „Clasic” din Baia Mare). După intonarea Imnului Festivalului (versurile scriitorulu i-umorist Cornel Udrea), cei doi artişti au sensibilizat publicul prin piesele vocal-instrumentale: Sunt cântecul, Imposibila întoarcere, Fruct oprit, În fiecare zi şi Stai lângă sufletul meu. De asemenea, talentatul tenor Marian Buzilă (Satu Mare) a impresionat asistenţa şi de această dată, cu melodiile: Tu eşti primăvara mea, O Sole Mio, Cielito Lindo şi E lucevan le stelle (ultima fiind o arie din actul trei al operei „Tosca” a compozitorului italian Giacomo Puccini). La fel, Anisia, adică actriţa Anisia Gafton (Iaşi), cu un „STAND UP” comic (în dialog cu spectatorii), completat cu melodii de muzică uşoară pline de umor, i-a „purtat” pe cei prezenţi prin diferite situaţii hazlii.

De remarcat că, în aplauzele spectatorilor, primarul Septimiu Cătălin Ţurcaş şi inginerul Cristian Bilţ – cei „doi partizani ai festivalului” (vorbele lui Cornel Udrea) – au primit, fiecare, din partea moderatorilor: Diploma „ŞIMLEUL DE AUR”, Medalia de…platină (!) şi leul şimleuan, adică „UN ŞimLEU” – cursul valutar al umorului, editat anul trecut, având aceeaşi cotaţie bancară.

Festivalul a fost încheiat de artistul plastic Costel Pătrăşcan (Brăila), care a prezentat senzaţionala expoziţie de caricatură „RÂSUL ÎN GRUP” şi o videoproiecţie admirabilă de caricatură comentată, entuziasmându-i, pur şi simplu, pe spectatori.

În final, rugat să-şi spună părerea despre acest festival, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, printre altele, mi-a declarat: „[…] M-am bucurat foarte mult pentru că am reuşit să organizăm cea de-a doua ediţie a festivalului, întrucât este important când începi să faci ceva, dar este şi mai important să poţi continua. […] Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat, presei locale şi, mai ales, artiştilor care ne-au onorat cu prezenţa în oraşul nostru. […] Eu zic că a fost un spectacol reuşit. Anul trecut festivalul s-a desfăşurat în două zile, dar anul acesta am restrâns activităţile pentru o singură zi. Mă aşteptam să fie mai mulţi spectatori în sală, fiind vreo 50 de locuri neocupate, dar cred că au fost peste 300 de persoane prezente. Asta, poate şi pentru faptul că şi ziua a fost nepotrivită, fiind joia. […] Totuşi, cred că cei prezenţi au putut să iasă puţin din cotidian şi să se înveselească timp de aproape două ore şi jumătate. […] Vă mulţumesc şi dumneavoastră pentru că sunteţi singura persoană care marcaţi în scris, foto sau video toate evenimentele care au loc în Şimleu Silvaniei. Practic, sunteţi, în fiecare moment, omul care are grijă ca istoria Şimleului să fie bine evocată şi să rămână la dispoţiţia generaţiilor viitoare şi pentru asta, încă o dată, vă mulţumesc!”.

Prof. Marin ŞTEFAN

Comentarii

comments