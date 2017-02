“Jazz la Centru!”: Proiect inedit la Centrul de Cultură și Artă Olivian Vadan

Un proiect inedit prinde contur la Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj: „Jazz la Centru!”. Mai precis, este vorba despre organizarea unei serii de concerte de excepție, susținute de nume de referință ale jazz-lui românesc și nu numai. Primul concert din serie va avea loc vineri, 10 martie 2017, de la ora 19, în sala „Dialoguri europene” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu Mircea Tiberian și Ana-Cristina Leonte, „It’s not over yet”. Intrarea va fi liberă, în limita locurilor disponibile, pe bază de invitații ce se pot procura de la secretariatul CCAJ.

„It’s not over yet – Originals for voice and piano –” este o colecție de cântece compuse de pianistul Mircea Tiberian și cântărețele cu care a colaborat de-a lungul timpului, cu versuri scrise de Anca Parghel, Marta Hristea, și, în cazul compozițiilor mai recente, de Ana-Cristina Leonte. Cei doi protagoniști au prezentat acest proiect la Budapesta, Viena și București, iar el va constitui substanța muzicală pentru un nou album în duet.

Mircea Tiberian este pianist şi compozitor de jazz. Discografia sa ca leader numără peste 20 de albume. Actualmente este conferenţiar la Universitea Naţională de Muzică Bucureşti, unde coordonează sectia de jazz/pop. „Pianistul Mircea Tiberian este o figură emblematică a jazzului românesc, cu o carieră muzical-academică prodigioasă. A avut o influență marcantă asupra scenei de jazz și, prin numeroasele sale studii și eseuri, a contribuit la înțelegerea ei teoretică. De-a lungul carierei sale de 40 de ani, Tiberian a cântat alături de muzicieni de jazz de primă mână din România și nu numai. Educat în tradiția clasică, pianistul a urmat linia energică și intelectuală a expresivității instrumentale trasate de McCoy Tyner și Thelonious Monk în procesul cultivării propriei voci instrumentale. Aceasta din urmă se distinge printr-o combinație de claritate a tonului și subtilitate sugestivă care întrețin o dimanică perfect echilibrată” (Adriana Carcu, „All about jazz”).

Totodată, Ana-Cristina Leonte este considerată una dintre cele mai bune voci feminine din noua generatie. A lansat în 2014 albumul său de debut intitulat Secret Lover, primul album de autor creat de o vocalistă de jazz din România. A traversat o varitate de experiențe muzicale care au contribuit la evoluția sa ca artist și ca muzician: de la cântatul la vioară în orchestră, muzică de cameră, la cvintetul de jazz (Ana-Cristina Leonte Quintet/ Javra – alături de pianistul Albert Tajti, toboșarul Tavi Scurtu, saxofonistul Alex Munte, basistul Michael Acker și saxofonistul Alex Arcus) sau colaborarea cu cei mai importanți artiști ai jazzului românesc și internațional (Mircea Tiberian, John Betsch, Chris Dahlgren, Juhasz Gabor, George Dumitriu, Cristian Soleanu, Sorin Romanescu, Bucharest Jazz Orchestra și mulți alții), de la cântatul într-un grup accapella (Blue Noise, Jazzappella), la primele explorări electronice (Electric Brother, Akim Hash), ajungând până la ultima realizare discografică de mare finețe, care explorează teritoriile muzicii electronice, albumul Angel minus Wings (2016). A obținut în 2015 titlul de Cel Mai Bun Vocalist la Festivalul Internațional Johnny Răducanu, iar în ultimii ani a fost invitată să cânte la numeroase festivaluri și concerte de jazz din țară și nu numai. Pe lângă calitățile vocale, Ana-Cristina prezintă publicului o gamă întreagă de compoziții originale cu versuri care exprimă o invitație clară spre trezirea la realitate, iubire, evadarea din șablonul cotidian, desprinderea de idealurile materiale, acceptare, totul în așteptarea aripilor care stau să crească.

Comentarii

comments