Invitaţie la şezătoare în Ţara Silvaniei

Fundația pentru Educație și Dezvoltare locală AGAPIS lansează miercuri, 22 februarie 2017, proiectul itinerant „Şezători în Ţara Silvaniei”, o şezătoare urbană, relaxantă, cu elemente contemporane inspirate din tradiţia sălăjeană.

Proiectul îşi propune să adune la un loc iubitorii de cultură populară sălăjeană, specialiști, meșteri, gastronomi, povestitori și instituții cu atribuții în promovarea cultural-turistică și de patrimoniu a Sălajului.

Demersul este unul itinerant şi va cuprinde popasuri lunare în diferite locuri speciale, în care cei interesaţi sunt invitaţi să-şi odihnească sufletul la şezătoare, cosând, povestind, jucând şi gustând bucate tradiţionale. Prima acţiune de acest fel va avea loc miercuri, 22 februarie, de la ora 18, în muzeul din cadrul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

Un proiect care pornește la drum prin județ, cu câte un popas lunar în diferite locuri speciale în care ne așezăm împreună și ne odihnim sufletul cosând, povestind, poate jucând și degustând bucate tradiționale. Persoanele care doresc să ia parte la aceste eveniment inedit sunt aşteptate cu un element vestimentar (o ie/chimeşă, un brâu, o zadie, o vestă, o eşarfă) din lada de zestre despre care să povestească celorlalţi, cu ceva de-ale gurii, făcut cu propriile mâini, după o reţetă locală şi cu lucru de mână: o ie, un goblen, cipcă etc. “La șezătoarea de miercuri vom coase împreună și câteva mărțișoare cu modele din etnografia sălăjeană, ce vor fi donate Asociaţiei Filantropia Porolissum pentru proiectul social educativ Eco-Marțișorul, ce are ca obiectiv major strângerea de fonduri în vederea constituirii unui fond de burse pentru elevii eminenți care se confruntă cu situații de risc social”, au precizat organizatorii.

Intrarea este liberă.

Prin acest proiect, sălăjenii se aliniază mişcării naţionale de redescoperire, conservare, promovare şi coasere a zestrei tradiţionale româneşti, făcută de mână, cu rost şi rânduială, reinterpretată contemporan sau reconstituită după izvoade și canoane vechi. Mişcarea naţională este demarată de arhitectul Ioana Corduneanu, care coordonează în acest moment „Cea mai mare şezătoare online din lume” – numărând peste 15.000 mii de membri (Semne Cusute) și care a fost exemplu pentru zeci de șezători urbane sau rurale care s-au repus la cale în întreaga Românie.

“Şezători în Ţara Silvaniei” este susținut de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău, Turism Zalau – Centrul Naţional de Informare si Promovare Turistică Zalău, Muzeul de Pânze şi Poveşti și Colţul Românesc.

