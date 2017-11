Grupul de jazz contemporan DUMItRIO, în concert la Zalău

După turneul de succes desfăşurat în luna octombrie în Olanda, grupul de jazz contemporan DUMItRIO va concerta în România, în perioada 9-15 noiembrie, prezentând noul album “Proverbe”, inspirat de folclorul oral și muzical românesc. Unul dintre spectacole va avea loc în Zalău, în Sala “Dialoguri Europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în luni, 13 noiembrie.

“Proverbe”, cel de-al doilea album semnat DUMItRIO, creează o atmosferă inițiatică cu alură românească, susținută de compoziții narativ-intuitive și improvizații spontane. Obținând bursa olandeză FPK pentru compoziția albumului, George Dumitriu a condus trio-ul într-o direcție nouă prin îmbogățirea repertoriului cu elemente din folclorul oral și muzical românesc. Aceste elemente se regăsesc în structura noului album, construită pe baza a patru proverbe rostite de Mama-mare (bunica maternă a compozitorului). Înregistrarea bunicii a fost redată ciclic iar ritmul vorbirii a fost tradus muzical de DUMItRIO care și-a construit improvizația dinamică cu “broken grooves” și “loop-uri multi-layered”. Comparativ cu primul album, Future Nostalgia, instrumentația grupului s-a dezvoltat spre o direcție camerală adăugându-se vioară, violă și violoncel formulei clasice de chitară-contrabas-tobe.

Din trupă fac parte George Dumitriu (RO/NL) – chitară, vioară, violă, Mattia Magatelli (IT) – contrabas, chitară bas, şi Kristijan Krajnčan (SI) – baterie, violoncel.

Cu o intensă activitate concertistică, băcăuanul George Dumitriu este prezent ca violist, violinist,

chitarist și compozitor pe scena europeană de jazz și muzică improvizată. Absolvent la vioară al Conservatorului din București, unde a urmat și cursurile de jazz la clasa lui Mircea Tiberian, își continuă studiile la New York și în Olanda, iar actualmente este profesor de chitară jazz la Conservatorul din Amsterdam. George Dumitriu a susținut turnee și concerte în săli prestigioase, precum Konzerthaus (Berlin), Bimhuis (Amsterdam), Muziekgebouw (Amsterdam), Porgy&Bess (Viena) sau Flagey Hall (Bruxelles). Printre colaborările sale importante, se numără: Ambrose Akinmusire, Peter Herbolzheimer, Dick Oatts, Michel Godard, Brussels.

Jazz Orchestra, Francesco Bearzatti, Benny Golson. George Dumitriu concertează frecvent pe scenele de festival împreună cu cântăreața Sanem Kalfa (câștigătoare a premiului Montreaux Jazz), Alex Simu Quintet, Kaja Draxler Qunitet, fiind, totodată, membru fondator al Romanian Jazz Network.

Mattia Magatelli este unul dintre cei mai impostanți bass-iști italieni din generația tânără, începând studiul contrabass-ului la “Civic School of Jazz” din Milano, iar ulterior s-a mutat în Roma unde a câștigat bursa IASJ oferită de International Association of Schools of Jazz. A castigat premiul Bergamo Jazz, iar ulterior se Muta in Olanda si continua colaborarea cu mai multe grupuri (Sri Januraga Trio, BadBooshBand şi Kaja Draksler Quintet). A colaborat cu Guido Manusardi, Billy Cobham, Alex Sipiagin, Mark Gross, Francesco Bearzatti.

Bateristul, violoncelistul și regizorul de film sloven Kristijan Krajnčan este semifinalist al prestigioasei competiții Thelonius Monk din Washington, SUA. A studiat în Ljubljana, Groningen și New York, arătând o deosebită versatilitate stilistică. Ca baterist și violoncelist, apare pe nu mai puțin de 26 de albume. A susținut turnee în Europa, SUA, Asia și Africa. A compus partituri muzicale pentru un lungmetraj și 9 pentru scurtmetraje. Albumul lui de debut ca lider, Siberian Bear, îi are ca invitați pe Ambrose Akinmusire și Jimmy Greene. Kristijan Krajnčan este fondatorul proiectului interdisciplinar Hidden Myth, iar recentul proiect solo DrummingCellist se bazează pe o largă recunoaștere internațională.