Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi și-a desemnat câștigătorii Andreea Vilcovschi

Peste 450 de elevi şi profesori îndrumători au participat la ediţia din acest an a Festivalului Judeţean de Teatru pentru Elevi. Manifestarea aflată la cea de-a VI-a ediţie s-a desfăşurat în perioada 25-27 noiembrie 2016, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj şi a reunit 37 de trupe de elevi din şcolile, liceele şi colegiile sălăjene.

Prima zi a festivalului a fost dedicată secțiunii de teatru popular, juriul secțiunii fiind format din Ildiana Jurcă, inspector școlar și meșterii și rapsozii populari Ileana Grațiana Pop și Florica Criste. Premiul I a fost obţinut de trupa „Barcăul” de la Liceul Tehnologic nr. 1 Sîg, premiul al II-lea de trupa „Spiridușii Valcăului” de la Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos, iar premiul al III-lea, de „Muguri someșeni” de la Școala Gimnazială Fodora. Menţiunile au ajuns la trupele „Topic” de la Școala Gimnazială nr. 1 Cristolț și „Junii Preotesei” de la Școala Gimnazială Preoteasa.

Sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 9,30, pe scenă au urcat trupele din clasele V – VIII, jurizate de regizorul Victor Olăhuț, profesorul Bodea Gheorghe și inspectorul școlar Alina Cozac. După terminarea concursului, în pauza de jurizare, elevii și profesorii prezenți la festival au vizionat piesa de teatru „Experimentul” (piesă jucată în acest an în județ în cadrul proiectului „Cultură în șură”, finanțat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu sprijinul TenarisSilcotub), după texte de Ion Băieșu și alți autori români contemporani. Comedia este regizată de Victor Olăhuț și îi are are în distribuție pe Iulian Gliță, actor de teatru și film, profesor de artă, actor cu o vastă experiență în art-terapie și psihodramă, Marin Grigore, actor liber profesionist, colaborator constant al teatrelor bucureștene, invitat la festivalul de film de la Cannes în calitate de actor în filmul „Sieranevada” de Cristi Puiu și actrița Florentina Năstase, nominalizată în acest an la Gala premiilor UNITER pentru cel mai bun rol secundar.

La secţia română, câştigători au fost desemnaţi componenții trupei „Seminaria jr.” de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, urmați de trupa „Lumea Ludens” de la Liceul Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna, în timp ce pe treapta a treia a podiumului au urcat „Arlechino” de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău. Cu mențiuni au fost recompensați elevii trupei „Măști” de la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău și cei din „Universul paralel” de la Clubul Copiilor Cehu Silvaniei.

Juriul a acordat un premiu pentru originalitatea interpretării trupei „Zbor juvenil”, de la Școala Gimnazială Bobota, un premiu pentru calitatea discursului actoricesc, trupei „Fix – Pix”, de la Școala Gimnazială Horoatu Crasnei, un premiu pentru originalitatea costumelor, trupei „Amicii teatrului”, de la Școala Gimnazială Lozna și un premiu pentru mișcare scenică, trupei „Topic”, de la Școala Gimnazială Cristolț.

La secția maghiară, cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost ocupată de trupa „Amarilla” de la Liceul Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna, urmată de trupa „Csirkefogok” de la Școala Gimnazială „Bathory István” Șimleu Silvaniei și de trupa „Perezneky Tarsulat” de la Școala Gimnazială nr. 1 Pericei. Mențiuni au primit trupa „Napsugarak” de la Școala Gimnazială nr. 1 Pericei și trupa „Szikra” de la Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu Silvaniei.

Duminică, 27 noiembrie, în ultima zi a concursului, s-au întrecut elevii din clasele IX – XII, din juriu făcând parte actorul Alin Panc, inspectorul școlar Marcel Lucaciu și Szoke Alexandru. Premiul I a fost acordat celor din trupa „Actori ai timpului” de la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, în timp ce trupa „Seminaria” a Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău s-a clasat pe poziția secundă. Podiumul a fost completat de trupa „Berekenye” de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei. În ceea ce privește mențiunile, acestea au ajuns la trupa de teatru a Liceului Tehnologic Gâlgău și la trupa „Din păca-te” de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

Pentru cea mai bună interpretare masculină au fost recompensați Bogdan Ștefan (Gâlgău) și Pop David (API), iar pentru interpretare feminină, Loboncz Hilda (Liceul Pedagogic Zalău).

Comentarii

comments