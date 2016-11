Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi începe vineri Olivian Vadan

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj organizează, în perioada 25-27 noiembrie 2016, în sala „Dialoguri europene” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a VI-a ediție a Festivalului Județean de Teatru pentru Elevi. La ediția din acest an sunt așteptate să concureze 37 de trupe de elevi din școlile, liceele și colegiile sălăjene, peste 450 de elevi și profesori îndrumători.

Festivalul va începe vineri, 25 noiembrie 2016, de la ora 10, în sala „Dialoguri europene” de la CCAJS, cu secțiunea de teatru popular. Juriul secțiunii este format din Ildiana Jurcă, inspector școlar și meșterii și rapsozii populari Ileana Grațiana Pop și Florica Criste.

În sala menționată, sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 9,30, va avea loc concursul dedicat trupelor din clasele V – VIII. Juriul acestei secțiuni este compus din regizorul Victor Olăhuț, profesorul Bodea Gheorghe și inspectorul școlar Alina Cozac. După terminarea concursului, în pauza de jurizare, elevii și profesorii prezenți la festival vor putea viziona piesa de teatru „Experimentul” (piesă jucată în acest an în județ în cadrul proiectului „Cultură în șură”, finanțat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu sprijinul TenarisSilcotub), după texte de Ion Băieșu și alți autori români contemporani. Comedia este regizată de Victor Olăhuț și îi are are în distribuție pe Iulian Gliță, actor de teatru și film, profesor de artă, actor cu o vastă experiență în art-terapie și psihodramă, Marin Grigore, actor liber profesionist, colaborator constant al teatrelor bucureștene, invitat la festivalul de film de la Cannes în calitate de actor în filmul „Sieranevada” de Cristi Puiu și actrița Florentina Năstase, nominalizată în acest an la Gala premiilor UNITER pentru cel mai bun rol secundar.

Tot în sala „Dialoguri europene”, duminică, 27 noiembrie, de la ora 9,30, se va desfășura secțiunea festivalului dedicată elevilor din clasele IX – XII. Juriul secțiunii este format din actorul Alin Panc, inspectorul școlar Marcel Lucaciu și Szoke Alexandru.

