Editura „Caiete Silvane” la Festivalul Internațional de Carte Transilvania Florin Negoiţă

Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj va fi prezentă, cu stand și lansări, la cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, festival care va avea loc în perioada 4 – 9 octombrie 2016 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Miercuri, 5 octombrie, între orele 14 -15 vor avea loc lansări de carte ale Editurii Caiete Silvane: Monografia satului Bădăcin şi a familiei Maniu de Cristian Borz (ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Zalău, 2016), File de dicţionar – expresii şi reflecţii de Gheorghe Moga (Colecţia „Scriitori sălăjeni”, Zalău, 2016), Cântece pe sub uşă de Cristina-Monica Moldoveanu (Colecţia „Poesis”, Zalău, 2016), Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938) de Corneliu Coposu (Colecţia „Restituiri”, Zalău, 2016), Primăvara Poeziei – XVI – A Kőltészet Tavasza (Colecţia „Poesis”, Zalău, 2016), Schiţa monografică a Sălajului de Dionisie Stoica, Ioan P. Lazăr (Colecţia „Restituiri”, Zalău, 2016 – ediția princeps 1908), Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale românilor sălăjeni – Ioan Ardeleanu Senior (Colecţia „Restituiri”, Zalău, 2016 – ediția princeps 1938), Cununeaua soarelui. Mireasa grâului. Mitologie țărănească și filosofie emblematică de Traian Vedinaș (Editurile Tradiții Clujene și Caiete Silvane, Cluj-Napoca – Zalău, 2016) precum şi Revista Caiete Silvane. La eveniment vor participa Daniel Săuca, Marin Pop, Daniel Hoblea, Gheorghe Moga, Cristian Borz și Traian Vedinaș. De la ora 15 va avea loc o întâlnire cu Andrei Codrescu (SUA), invitat de onoare al FICT 2016 şi lansare de carte: The Art of Forgetting/Arta uitării de Andrei Codrescu. Traducere de Alexandru Oprescu (Editurile Caiete Silvane și Școala Ardeleană, Zalău – Cluj-Napoca, 2016), prezentată de Ruxandra Cesereanu, Marius Conkan, Daniel Săuca și Vasile George Dâncu, eveniment realizat în colaborare cu Institutul Cultural Român și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Cristian Borz, Monografia satului Bădăcin şi a familiei Maniu (ediţia a II-a, revizuită şi adăugită), Colecţia „Monografii”. Organizatorii evenimentului sunt Asociația Culturală Eikon, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, proiect finanțat de Ministerul Culturii.

