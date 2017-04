Deşi restaurat neconform, Castrul de la Porolissum este propus pe lista patrimoniului mondial UNESCO Andreea Vilcovschi

Prezent la Zalău, cu prilejul unei conferinţe pe tema cercetării ştiinţifice şi protecţia patrimoniului istori antic în România milenului III, prof. dr. habil. Coriolan H. Opreanu, director adjunct la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca al Academiei Române, responsabil științific al șantierului arheologic Porolissum, a făcut o serie de precizări cu privire la proiectul de restaurare a Castrului roman de la Porolissum.

Opreanu, care face parte din Comisia Limes a Ministerului Culturii – cea care a desfiinţat modul în care au fost efectuate lucrările la castru – a reiterat faptul că restaurarea nu a respectat standardele naţionale şi internaţionale în domeniu. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât monumentul antic, alături de alte cinci din judeţ (Brusturi-Romita, Buciumi, Românaşi, Tihău şi Sutoru), sunt luate în considerare ca propuneri pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

Specialistul a subliniat că nici beneficiarul, nici constructorul nu au nicio vină pentru numeroasele lipsuri şi erori grave produse cu prilejul lucrărilor conservare şi care pun în pericol autenticitatea şi integritatea acestor monumente antice. El a arătat, în schimb, cu degetul, spre sistemul de învăţământ din România: “În România nu există şcoli care să pregătească restauratori. Vina e a unui sistem de învăţământ care încet-încet şi-a pierdut specializările, şi-a pierdut instituţiile. Direcţia Monumentelor Istorice era o instituţie a Ministerului Culturii avea ingineri şi arhitecţi care se ocupau cu asta. După desfiinţarea acesteia, avem doar personaje agreate de diverse entităţi politice care fac lucruri uneori bune, dar de foarte multe ori şi de proastă calitate. Din această conjunctură, de obicei ei scapă basma curată”.

Membrul Comisiei Limes a ţinut să facă o propunere autorităţilor judeţene, ca pe monumentele ce au fost restaurate să fie pusă o plachetă cu numele arhitectului responsabil de realizarea proiectului – Călin Ardeu, “pentru ca toată lumea să ştie cine a făcut această lucrare”.

La eveniment a fost prezent şi dr. Felix Marcu, directorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, președintele Comisiei Naționale ”LIMES” a Ministerului Culturii și Identității Naționale. Cu acelaşi prilej a fost lansat volumul ”Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Research Project”, scris de Coriolan H. Opreanu şi Vlad-A. Lăzărescu.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj şi Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

