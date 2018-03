De Centenarul Marii Uniri, Muzeul Județean a pregătit activități și surprize în premieră pe țară

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău le propune sălăjenilor de toate vârstele și nu doar lor, ci și celor care ne vizitează județul în acest an, un program desprins din “tiparele” obișnuite, acțiuni și activități, multe dintre ele în premieră absolută în România, toate atent concepute și alese în scopul celebrării celei mai mari sărbători din acest an, Centenarul Marii Uniri. Instituția își propune ca prin acest set inedit de evenimente să atragă interesul celor mici, al tinerilor dar și al celor care de-a lungul timpului au fost privați de cunoașterea adevăratei istorii a românilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a afla, prin modalități inedite și atractive, lucruri noi, să participe interactiv la activitățile, manifestările, expozițiile și lansările de carte ce vor avea loc în acest an, toate sub semnul Centenarului Unirii.

Directorul instituției, Corina Bejinariu, a prezentat ieri, în mijlocul invitaților, al reprezentanților municipiului și județului Sălaj cât și al presei, principalele activități pregătite în acest scop, toate fiind concepute într-o manieră atractivă, total nouă, tocmai pentru a reuși nu doar să atragă publicul în calitate de spectator, cât mai ales să stârnească interesul pentru participare directă, de testare a cunoștințelor și de îmbogățire a universului cultural și istoric al fiecărui sălăjean dornic de cunoaștere a trecutului acestor ținuturi dar și al țării. Un lucru demn de menționat este acela că Muzeul Județean vine cu idei în premieră pe țară, multe din proiectele puse la cale de instituție fiind deja în atenția altor județe, drept model, lucru care face ca județul Sălaj să fie considerat deschizător de drumuri în acest gen de proiecte pe care, în trecut, eram obișnuiți să le primim într-un cadru mai rigid și ceva mai puțin atractiv, care nu reușea poate, prin tiparele în care erau promovate, să își atingă scopul în totalitate.

Din programul divers pregătit de Muzeul Județean Sălaj fac parte o multitudine de evenimente, cele mai importante dintre ele fiind prezentate în cadrul unui eveniment desfășurat la Muzeul de Artă “Ioan Sima” din municipiu, miercuri, 28 februarie.

Corina Bejinariu: “Nu vrem să urmăm căi bătătorite”

În deschiderea evenimentului, directorul Muzeului Județean, Corina Bejinariu, a spus: “Vrem să prezentăm astăzi în fața comunității ceea ce ne-am propus, ce am gândit, cum am gândit să întâmpinăm Centenarul Marii Uniri, dar și cum și mai ales cui să ne adresăm prin activitățile pe care ni le propunem. Am decis să nu mai urmăm << căi bătătorite >> și să venim cu idei noi, mai curajoase, mai interesante care, desigur, presupun multă implicare și un efort mai mare din partea noastră, cu șanse mai mari de a fi eficiente. Am încercat să construim o ofertă adresată în principal copiilor și tinerilor pentru că acesta este segmentul majoritar de public al activităților noastre. Vrem ca prin aceste idei care se vor concretiza în acest an într-o multitudine de acțiuni și evenimente să reușim să producem efecte pe termen lung”.

Din programul evenimentelor ce se vor desfășura în acest an vor face parte, printre altele, lansarea unei cărți interactive– “Iuliu Maniu, povestea unui destin de excepție”, carte care se va regăsi în expoziția permanentă a Muzeului;

“Naționalismul în artele plastice după 1918”, o expoziție de artă plastică programată a avea loc în perioada lunilor martie-aprilie 2018, unde vor fi expuse portrete ale unor personalități istorice marcante. Expoziția va cuprinde lucrări ce aparțin Muzeului dar și altor muzee din țară, ce vor fi aduse la Zalău tocmai pentru a oferi posibilitatea celor interesați să cunoască și alte opera provenite din alte instituții de gen din țară. O acțiune inedită, în premieră pe țară, va fi „Centenarul Călător” – un eveniment cu totul novator prin care, având la dispoziție autobuz special amenajat sub forma unei expoziții mobile, istoria noastră, personalitățile, obiectele de artă și un bagaj generos de informații vor ajunge, grație acestui vehicul- centenar, în toate colțurile județului. “Autobuzul Centenar” va fi dotat și cu ecrane cu touch-screen prin care copiii și tinerii care îl vor vizita, vor putea accesa informațiile și lecțiile de istorie în care sunt interesați. Autobuzul va ajunge în orașele și comunele sălăjene și va poposi în fața școlilor, a primăriilor, acolo unde vor fi la dispoziția locuitorilor de toate vârstele, pentru vizitare.

Congresul internațional “Rei Cretariae Romanae Fautores” ce va avea loc în luna septembrie 2018, un eveniment cu vizibilitate la nivel internațional considerată a fi cea mai importantă manifestare științifică din lume dedicată studierii și valorificării ceramicii romane, Muzeul din Zalău fiind partener și organizator. Peste 180 de specialiști din toată lumea vor ajunge la Zalău și în județul Sălaj, o parte importantă a zilei congresului fiind excursia la Porolissum;

La propunerea arheologilor de la Muzeul din Zalău, va fi prezentat comunității un volum care să surprindă 100 de ani de arheologie în Sălaj (1918-2018) și care va cuprinde 100 de artefacte reprezentative descoperite în Sălaj;

Totodată, Muzeul a pregătit și editarea unui volum care să puncteze informații despre personalitățile sălăjene din generația Marii Uniri, un eveniment conceput și coordonat de istoricul Marin Pop împreună cu alți specialiști din cadrul Muzeului Județean.

Din seria de acțiuni pregătite să debuteze în această primăvară mai fac parte concursuri, excursii, vizite organizate la diferite obiective istorice de importanță din județ, case memoriale, biserici, siturile arheologice precum și alte surprize pe care organizatorii le vor anunța, cu amănuntele de rigoare, din timp.

Președintele Consiliului Județean, Tiberiu Marc, s-a declarat încântat de programul pregătit de Muzeul Județean pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a promis sprijin din partea conducerii județului, inclusiv financiar, pentru realizarea în bune condiții a acestui program ce se va întinde pe parcursul mai multor luni. La rândul său, prefectul județului, Florin Florian, a spus că instituția pe care o conduce va fi, de asemenea, alături, indiferent sub ce formă va fi nevoie, în realizarea acestui program.