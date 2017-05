Concursul “Eroii sălăjeni şi faptele lor” şi-a desemnat câştigătorii Andreea Vilcovschi

Cele mai valoroase eseuri realizate în cadrul concursului “Eroii sălăjeni şi faptele lor”, ediţia a VIII-a, au fost premiate în cadrul acţiunilor prilejuite de marcarea Zilei Eroilor.

La secţiunea dedicată elevilor de gimnaziu, Andrei Curea, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Porolissum” Zalău, a primit un premiu special, Ştefania-Maria Damian, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Bocşa, Georgiana-Cristina Mocan, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială nr. 1 Buciumi, şi Andreea Elena Mocuţ, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Bocşa, menţiuni, în timp ce pe podium au urcat Andrei-Claudiu Han, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială nr. 1 Buciumi (premiul al III-lea), Cristina Borz, clasa a VII-a, Şcoala “Silvania” Şimleu Silvaniei (premiul al II-lea) şi Iulian-Adrian Margin, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Bocşa (premiul I).

La secţiunea liceu, premiul I a fost adjudecat de Miruna-Ioana Haiduc, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, premiul al II-lea, de Antonio-Daniel Boca, clasa a IX-a, Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, şi premiul al III-lea, de Paul Chichişan, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei.

Comentarii

comments