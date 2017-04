Concert de excepţie la Centrul de Cultură Andreea Vilcovschi

Iubitorii muzicii de jazz sunt aşteptaţi vineri, 28 aprilie, de la ora 19, în sala “Dialoguri europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS), la un spectacol special susţinut de către Lucian Ban şi Mat Maneri (USA): “Transylvanian Concert 2017 European Tour” – de la tradiţie la avangardă, de la Enescu la blues, de la doină la muzica microtonală şi compozitii de jazz modern.

Colaborarea dintre pianistul de origine română, Lucian Ban, şi violistul american, nominalizat la premiile Grammy, Mat Maneri, datează din 2009, în cadrul proiectului Enesco Re-Imagined. Conceput drept o celebrare şi reimaginare prin jazz a muzicii celebrului George Enescu, octetul şi albumul cu acelaşi nume ce cuprindea legende ale jazz-ului contemporan precum: Badal Roy (tablă, Miles Davis, John McLaughlin), Gerald Cleaver (baterie), Tony Malaby (saxofoane), Ralph Alessi (trompetă), a câştigat elogiile presei internaţionale şi o serie de premii Best Album Of The Year din partea criticii și a presei de specialitate.

Trei ani mai târziu, cei doi au înregistrat un album în duo pentru celebra casă de discuri ECM Records–Transylvanian Concert, album ce s-a s-a bucurat de acoladele presei din lumea întreagă – câştigând mai multe premii “Best album of the year” din partea All About Jazz USA, Cuadernos de Jazz Spain – şi articole elogioase în “The New York Times”, “The Guardian”, “Jazz Times”, “L.A. Weekly” şi a purtat duetul pe scenele marilor festivale şi săli de jazz din întreaga lume – de la Los Angeles Festival, la Washington D.C., de la Londra, la Berlin, de la Munchen, la Jerusdalem Jazz Festival.

În primavara 2017, cei doi muzicieni se află într-un turneu European – Roma, Veneţia, Stockholm, Londra, Valencia – de prezentare, în premieră, a muzicii pentru următorul lor album. Piese din George Enescu reimaginate, doine, colinde şi cântece inspirate din folclorul românesc, blues&spirituals, compoziţii proprii, totul trecut prin filtrul jazz-ului modern şi al tradiţiei muzicii de cameră. Clasicul format al dialogului dintre pian şi violă dobândeşte, în duetul de Ban-Maneri, dimensiuni cu totul noi – de la jazz şi blues, la doina românească şi muzica camerală, la noi direcţii în jazz-ul sec al XXI-lea – de la tradiţie, la avangardă.

Originalitatea si intensitatea muzicală, chimia extraordinară dintre cei doi muzicieni din duetul “Transylvanian Concert” aduc consacrarea internațională pentru pianistul de origine română.

Evenimentul muzical de excepţie este organizat de către Centrul de Cultură Sălaj, în cadrul proiectului “Jazz la Centru!”. Intrarea este liberă, pe bază de invitații, în limita locurilor disponibile. Invitațiile se pot procura de la secretariatul CCAJS.

Comentarii

comments