Colecționarul Takács Adalbert Magazin Salajean

Viaţa şi activitatea:

Takács Adalbert s-a născut pe data de 26 august 1924, la Zalău. A absolvit cursurile Facultăţii de Drept şi Economie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, în anul 1947. A lucrat ca economist în mai multe unităţi din Zalău (1948-1984): Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi Locativă, Direcţia Judeţeană de Statistică etc.

Pe lângă activitatea profesională a fost pasionat de cunoaşterea lumii insectelor. A realizat o colecţie de insecte de pe toate continentele. Colecţia a fost achiziţionată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău în anul 1984, conţinând peste zece mii de exemplare de insecte autohtone şi exotice.

În anul 1986 s-a deschis prima expoziţie de fluturi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. A avut relaţii de schimb cu numeroşi colecţionari din 20 de ţări de pe toate continentele. În ţară a făcut cercetări şi studii privind răspândirea insectelor şi varietatea lor în diferite regiuni ale ţării – zonele de munte, de deal şi de șes, începând cu judeţul Sălaj, precum şi din Maramureş, Caraş Severin, Dobrogea, Delta Dunării, Carpaţii Meridionali, Apuseni şi Răsăriteni. În perioada de cercetare a descoperit o subspecie nouă, nedescrisă încă în literatura de specialitate până în anul 1992: un coleopter din genul Carabus de pe muntele Gutâi, cu denumirea „Carabus hampei gutâiensis Takács et Lie”, exemplar care a fost identificat pe baza analizei efectuate de profesorul universitar din Tokyo Dr. Ishikawa R., savant specialist în domeniu. A redescoperit locul de ambianţă în zona industrială a oraşului Zalău a gândacului de Zalău, anume: „Carabus hampei var.zilahiensis”, care a fost descoperit la începutul secolului XX în împrejurimile oraşului de către medicul Zilahi Kiss Endre.

A fost decorat cu următoarele distincţii: „Diploma SLR 1990-2000 – 10 ani de activitate” (pentru „Pro Zilah Életmű” – 2003). Este unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Lepidopterologice Române (Cluj-Napoca, 1990). Lucrările sale ştiinţifice au apărut în Acta Musei Porolissensis.

Colecţionarul Takács Adalbert

Expoziţia de insecte face parte din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău, colecţie care a fost achiziţionată în anul 1984 de la Takács Adalbert din Zalău.

Colecţia de insecte, care în prezent are peste 12 mii de exemplare, a fost îmbogăţită pe parcurs prin noi colectări de insecte. Aceasta cuprinde fluturi (lepidoptere) şi gândaci (coleoptere), specii autohtone şi exotice din toate continentele.

Încă din copilărie a fost atras de farmecul lumii insectelor, de formele şi culorile splendide – adevărate bijuterii de artă ale naturii. Cu diploma facultăţii de drept şi economie, pe lângă serviciul ce-l deţinea, avea această pasiune ca autodidact. A cutreierat toată ţara, câmpiile, munţii, până la malul Mării Negre, colectând un bogat material de diferite specii autohtone, cu care a reuşit să obţină insecte exotice prin schimburile efectuate cu parteneri străini din peste douăzeci de ţări şi nu puţine piese de raritate.

La aceasta a contribuit toată familia lui: soţia, fiica şi fiul.

Cu coleopterul „Carabus hampei gutâiensis Takács et Lie” a reușit multe schimburi exotice, trimițând multe exemplare Muzeului „Grigore Antipa” – Bucureşti, Muzeului Brukenthal – Sibiu, Muzeului de Ştiinţe Naturale – Timişoara, Muzeului Târgu-Mureş.

Face parte, ca membru fondator, din Societatea Lepidoptereologică Română din Cluj, din anul 1990, obţinând ,„Diploma SlR 1990-2000-10 ani de activitate” pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea entomologiei româneşti.

Are lucrări de specialitate apărute în Acta Musei Porolissensis (Vol. XI si XVIII), precum şi multe apariţii la emisiuni TV şi radio, articole în ziarele şi revistele locale despre colecţia sa pe parcursul anilor.

Opera. Expoziţii

Expoziţie permanentă la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Expoziţie temporară la Liceul Agricol din Şimleu Silvaniei. Expoziţie de grup la: Muzeul „Grigore Antipa” din Bucureşti, Muzeul Banatului din Timişoara, Muzeul Brukenthal din Sibiu etc.

Referinţe critice (selectiv)

În volume: Romániai Magyar Ki Kicsoda, RMDSZ-Scripta, Oradea, 1997, p. 572. Erdélyi Magyar Ki Kicsoda, Editura Scripta, Oradea, 2000, p. 642. Szilágysági Évkönyv, Editura Asante Impex, Zalău, 2006, p. 60. Oameni de seamă ai Sălajului, Vol. II, Lucia Bălaș, Bódis Ottilia, coordonator Florica Pop, Biblioteca Judeţeană ,,I.S. Bădescu” Sălaj, Zalău, 2006. Istoria Lepidopterologiei din România, Székely Levente, Braşov, 2014.

În periodice: Sâncrăianu, Nuţu: „A doua pasiune”, în Năzuinţa, nr. 117, 28 martie 1970, p. 8. Xantus János: „Tizezer lepke birodalmaban”, în Jóbarát, nr. 201, 29 iulie 1971. „Colecţionarul din Zalău”, în Scânteia, 5 octombrie 1974. „Cu traista prin judeţul Sălaj”, în România pitorească, nr. 8, august 1984. „Zilahi inszektárium”, în Előre, nr. 11670, 6 iunie 1985, p. 2. Raus, Gheorghe: „Pasiunea sa n-a ieşit la …pensie”, în Năzuinţa, 15 septembrie 1984, p. 6. „O inedită şi reuşită expoziţie”, în Năzuinţa, nr. 1407, 25 mai 1985, p. 2. „Wer furchtet Sich vor dem Totenkopf-Schruetterling”, în România pitorească – Deutsche Ausgebe der Zeitschrift, iunie 1985. Konig, Frederic: „Consideraţii biogeografice şi ecologice asupra faunei de lepidoptere din Nord-Vestul Transilvaniei”, în Acta Musei Porolissensis, vol. XI, Zalău, 1987. Vicol, Vasile: „Carabus auronitens escheri Palliardi 1825, studiu sistematic şi biogeografic”, în Acta Musei Porolissensis, vol. XI, Zalău, 1987. Lie, Pompiliu: „Carabus hampei gutâiensis Takács et Lie”, în Folia Entomologică Hungarica, Budapest, 1992. Buda, Florin: „Un zălăuan descoperă o subspecie de insecte”, în Magazin Sălăjean, nr. 93 (482), 14 mai 1999, p. 3. Buda, Florin: „O subspecie unicat de gândaci poartă numele Zalăului”, în Magazin Sălăjean, nr. 98 (487), 21 mai 1999, p. 2. Józsa Lászlo: „Kedvtelésből tudomány. A zilahi múzeum bogárgyűjteménye”, în Szilágyság, nr. 50, 17 decembrie 1999, p. 6. Duma, Iulian: „Pasiunea l-a făcut pe un sălăjean să colecţioneze aproximativ 12000 de specii de fluturi şi gândaci”, în Avertisment, nr. 55, 19 februarie 2000. Duma, Iulian: „Un pensionar a colecţionat 12000 de specii de fluturi şi gândaci”, în Libertatea, 22 februarie 2000. Popa, Dan: „Un pensionar din Zalău a strâns peste 12000 de specii de fluturi şi gândaci”, în Jurnalul Naţional (Transilvania), 23 februarie 2000. Russu, Dan-Mircea: „Întoarcerea gândacului de Zalău”, în Transilvania Jurnal, Sălaj, 20 mai 2000, p. 1,5. Deák Zoltán: Picturi la ,,Sima” şi fluturi la Muzeu, în Magazin Sălăjean, nr. 141 (1535), 28 iulie 2003, p. 5. „Gândacul de Zalău”, în Jurnalul Sălajului, nr. 112, 28 iulie 2003, p. 3. În Szilágyság, an 14, nr. 31, 1 august 2003, p. 11. Kovács Kuruc János: „Takács Albert”, în Szilágyság, nr. 39, an 14, 26 septembrie 2003, p. 9, 10. Fejér Lászlo: „Báthory – napok Szilágysomlyon”, în Romániai Magyar Szó, nr. 4617, 1 octombrie 2003, p. 3. Kerekes Edit: „Ifjú tehetségek gálája”, în Szilágyság, nr. 43, 24 octombrie 2003, p. 11. Kovács Kuruc János: „Világéletemben rovargyűjtés volt a szenvedélyem. Köszöntjük a 80 éves Takács Albertet”, în Hepehupa, an 3, nr. 1, ianuarie-martie 2004, pp. 43-47.

Interviuri: Vornicu, Tudor. La: TV Bucureşti, noiembrie 1983. Vintilă, Ioana: Interviu. La: TV Zalău, 28 iulie 1998, 11 august 1998. Rusu, Carmen: Interviu. La: TV Cluj, iunie 2000.

Iconografie: Năzuinţa, nr. 117, 28 martie 1970, p. 8. Szilágyság, nr. 50, 17 decembrie 1999, p. 6. Hepehupa, an 3, nr. 1, ianuarie-martie 2004, p. 43. Fondul Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj – Zalău.

Colecţia de insecte – lepidoptere-fluturi şi coleoptere-gândaci a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău. Colecţia de insecte a fost achiziţionată în anul 1984 de la colecţionarul Takács Adalbert din Zalău, care are în prezent aproape 13 mii de exemplare de insecte autohtone şi exotice de pe întregul mapamond, din 20 de ţări şi din toate continentele. A fost munca de mai multe decenii a iubitorului de natură, Takács Adalbert, nume cunoscut şi pe plan internaţional.

Pe parcursul anilor a realizat schimburi cu colecţionari sau muzee, precum: Muzeul „Banatului” din Timişoara, Muzeul „Grigore Antipa” din Bucureşti, Muzeul „Brukenthal” din Sibiu, Muzeul din Târgu-Mureş, Sighişoara, Suceava, Cluj sau cu muzee de peste hotare: Franţa, Danemarca, Belgia, Italia, Elveţia, Algeria, India, Brazilia, Peru, S.U.A., Venezuela, Chile, Japonia, Indonezia etc. În ţară a cercetat și studiat răspândirea insectelor din diferite regiuni.

Pasiunea lui cea mare sunt „fugarii”.

Colecţionarul a colectat o subspecie nouă, nedescrisă încă în literatura de specialitate până în anul 1992, un coleopter (gândac) din genul Carabus din muntele Gutâi cu denumirea „Carabus hampei gutâiensis Takács et Lie”. El fiind cel care a identificat această nouă specie de gândac, căreia pe lângă numele latinesc, i s-a ataşat şi cel de „Takács” în semn de omagiu din partea cercetătorilor. Această specie de pe muntele Gutâi, creşte numai în pădurile de fag din apropierea oraşului Baia Sprie. Cu ajutorul unui colecţionar, medic din Lugoj „Lie” a reuşit să omologheze subspecia. El avea o relaţie foarte strânsă cu specialişti din Japonia. Astfel acest exemplar a fost identificat pe baza analizei efectuate şi de profesorul universitar din Tokio, Dr. Ishikawa Ryosuke, savant specialist în domeniu.

Colecţia cuprinde exponate valoroase lepidoptere-fluturi din Indonezia (clasa „Ornithoptera”), din America de Sud („Morpho deidamia”), Asia („Papilionidae”), dar şi din Europa, din zona Carpaţilor româneşti (specia ,,Parnassius apollo”, o specie foarte valoroasă din România).

Cei mai atrăgători fluturi sunt: Specia de fluturi uriaşi „Attacus edwardsii”, ce trăieşte în Asia. Aşa-zisul fluturele „cap de cobra”, de dimensiuni foarte mari, care pentru a se apăra de păsări îşi uneşte aripile, iar coloritul aripilor imită aproape perfect capul de cobra.

Specia de fluturi transparenţi: „Antherasa Peravi” din Asia.

Dintre speciile de gândaci cele mai interesante sunt gândacii uriaşi: „Chalyosoma caucazus” din Malaysia; „Dinastes hercules” din Columbia; „Megasoma elephas” din Venezuela şi gândacul zburător „Goliathus” din Africa.

Colecţia cuprinde în special fluturi de zi, care nu se decolorează la lumină. Colecţia mai cuprinde şi specii întâlnite doar pe teritoriul ţării noastre. Dintre acestea, pe lângă numeroase subspecii ale cărăbuşului de mai, se remarcă scorpionul mic, descoperit la Băile Herculane (al cărui otravă se folosea mai demult ca dezinfectant pentru diferite răni).

Bodola Kinga & Szabó Attila

(articol publicat în revista “Caiete Silvane”)

Comentarii

comments