Sălajul va avea o nouă monografie Andreea Vilcovschi

Anul 2017 se anunţă a fi unul extrem de bogat din punct de vedere cultural, lucru confirmat de agenda manifestărilor organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi făcută publică marţi, 21 martie, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit managerului Daniel Săuca, şi în acest an au fost menţinute festivalurile folclorice devenite o tradiţie, printre care Festivalul Minorităţilor din Sălaj (mai 2017), “Mândru Cântec Sălăjean” (26-28 mai 2017) sau Festivalul cântecului şi dansului codrenesc (24-25 iunie 2017).

În agenda evenimentelor au fost cuprinse şi câteva festivaluri corale (Ecouri Transilvane, “Lumina lui Hristos luminează tuturor”), acţiuni dedicate literaturii şi artelor vizuale (“Muza Fest”, “Arta în Grădină”, “Primăvara Poeziei”), precum şi organizarea de tabere de meşteşuguri, folclor şi arte vizuale. Din această ultimă categorie fac parte Tabăra de pictură pe sticlă “Icoana din sufletul meu”, de la Iaz (iunie-iulie) sau, ca noutate, Tabăra de fotografie “Sălaj: frumuseţe, tradiţie, poveste” (mai-iunie 2017).

Finanţare pentru proiectele ce vizează spaţiul sălăjean

După cum a precizat directorul Centrului, instituţia şi-a propus pentru anul în curs sprijinirea reabilitării unor case tradiţionale din diferite localităţi sălăjene, editarea şi tipărirea de monografii, dar şi organizarea Caravanei culturii sălăjene. Poate cea mai importantă monografie care urmează să vadă lumina tiparului este cea a judeţului Sălaj. “Vorbim despre un proiect important, care se derulează în contextul anului 2018, an în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Ne-am propus să tipărim o monografie sintetică, de maxim 600 de pagini, la 110 ani de la tipărirea primei şi din păcate unicei monografii complete în limba română a judeţului Sălaj – cea apărută la Şimleu Silvaniei, în 1908”, a punctat Daniel Săuca. Potrivit spuselor sale, anunţul de participare la acest concurs de idei va fi făcut public în curând, putând participa nu doar cercetători din judeţ, ci şi din alte părţi ale ţării: “Cred că această modalitate este cea mai bună pentru a realiza o lucrare extrem de necesară, care nu ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă publică şi din nicio instituţie de învăţământ”.

Şi în acest an, sălăjenii vor avea ocazia să petreacă cu prilejul acţiunilor care promovează produsele tradiţionale, obiceiurile şi turismul cultural local, precum festivaluri ale vinului, cepei ori cireşelor. Nu au fost uitate nici evenimentele dedicate teatrului sau jazz-ului (“Padif”, “Cultura în şură”, “Jazz la Centru”).

“Am încercat să acoperim întregul judeţ, să fim mai atenţi cu distribuţia evenimentelor culturale în Sălaj, acolo unde am avut succes în dialog. Din păcate sunt încă multe primării care nu reuşesc sau nu vor să se manifeste şi în această zonă culturală. Oricum, în oraşe vom fi mult mai prezenţi decât în alţi ani”, a precizat Daniel Săuca.

În bugetul pe 2017 al CCAJS a fost cuprinsă suma de 50.000 de lei pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu.

