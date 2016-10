Camerata Academica Porolissensis, invitată de onoare la Festivalul Coral de la Năsăud Andreea Vilcovschi

Reuniunea corală “Camerata Academica Porolissensis” Zalău, dirijor Ioan Chezan, a participat, duminică, 9 octombrie, în calitatea de invitat de onoare la cea de-a patra editie a Festivalului Coral de Muzica Sacra “Tudor Jarda” de la Năsăud.

Şi de această dată, formaţia sălăjeană a avut şi de această dată o evoluţie artistică de înalt nivel, lucru confirmat, de altfel, şi de arhidiaconul prof. Cornel Pop, care a declarat: “Intotdeauna expresia artistica a acestui cor a fost de exceptie, dar participarea la Festivalul de Muzica Sacra “Tudor Jarda” a atins cote maxime. Sonoritatea, dozarea, acuratetea vocilor au fost la ele acasa. De aceasta data orga (profesor Ciprian Ghiurco) a completat in mod deosebit coloana armonica creand sonoritati celeste. Am avut impresia ca ma aflu la Capela Sixtină a Vaticanului. Greu de redat in cuvinte evolutia artistica a acestei formatii. Cor de mare personalitate care si-a dovedit calitatile mai mult ca oricand la acest festival poate suplini oricand un cor de filarmonica. Doresc distinsului dirijor Profesor Ioan Chezan sa-si pastreze acest loc de varf in expresia corala, situandu-se printre formatiile de prima marime la nivel national. Un plus de expresie la productia formatiei salajene a adus si solista Sanda Puscas care s-a incadrat armonios in sonoritatea generala”.

Evenimentul de la Năsăud a fost organizat de Consiliul Judetean Bistriţa Năsăud, Centrul Judetean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, Primaria şi Consiliul Local Năsăud, Protopopiatul Local Năsăud şi Casa Orăşenească de Cultură.

