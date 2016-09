“Câini”, cel mai aşteptat thriller românesc al anului, rulează la Zalău Andreea Vilcovschi

„Câini”, filmul regizat de Bogdan Mirică, ajunge şi la Zalău, în 30 septembrie. Cinefilii vor putea urmări thrillerul la Casa Municipală de Cultură, de la ora 18.30 şi de la ora 20.00, biletele fiind puse în vânzare încă de luni, la casieria instituţiei.

Filmul a fost un succes de casă la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde a câștigat și marele premiu, Trofeul Transilvania. Producţia marchează debutul în lungmetraj al lui Bogdan Mirică, scenaristul și co-regizorul serialului HBO “Umbre”, fiind premiată la Festivalul de la Cannes, la Festivalul de la Sarajevo şi având o nominalizare pentru “Descoperirea europeană a anului 2016”, la European Film Awards.

„Scenariul a pornit de la o lume pe care o cunosc foarte bine – lumea în care am copilărit, la bunica la ţară. De fapt, nu atât lumea aia m-a interesat, cât emoţiile mele faţă de ea, emoţii pe care le mai am în mine şi acum. Ce mi-a rămas în cap a fost caracterul arbitrar, imprevizibil al violenţei de acolo – am văzut oameni care săreau să se omoare, fără o miză clară – şi asta mi se pare înfricoşător. Cum poţi să te aperi de ceva ce nu poţi anticipa – nici măcar teoretic?”, spune Bogdan Mirică.

Acțiunea este plasată în apropierea graniței cu Ucraina. Roman, un tânăr de la oraș, ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moșiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare. O senzație generală de amenințare plutește în aer.

În distribuție, alături de Dragoș Bucur, Vlad Ivanov și Gheorghe Visu, apar Teodor Corban, Raluca Aprodu, Costel Cașcaval, Constantin Cojocaru, Emilian Oprea, Andrei Ciopec.

