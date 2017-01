Biserici de lemn sălăjene, în calendarul profesoarei Adorján Ilona Florin Negoiţă

Adorján Ilona, profesor la Liceul de Artă “Ioan Sima” din Zalău a realizat, cu dăruire şi talent, un calendar pentru anul care tocmai a început, calendar în care sunt aşezate 13 desene (câte unul pentru cele 12 luni şi unul pentru coperta calendarului), desene ale unor biserici de lemn din judeţul Sălaj.

Faptul că acest calendar conţine desene ale acestor obiective de o frumuseţe rar întâlnită şi nu fotografiile acestora, reprezintă un demers care, de fapt, dă valoare şi unicitate acestui proiect. Desenele au fost realizate anul trecut de talentata profesoară, fie în locurile în care acestea sunt amplasate, fie cu ajutorul unor fotografii făcute tot de ea şi transpuse ulterior în aceste frumoase desene. “Ideea realizării acestui calendar mi-a venit după ce am terminat de executat aceste desene. Nu este prima dată când ma gândesc la ideea unui calendar, însă grafica şi felul în care l-am realizat pe acesta reprezintă o premieră pentru mine. Au fost peste 30 de desene însă am decis să le aleg în aşa fel încât în filele calendarului să fie prezente diferite stiluri arhitectonice, reprezentări de ansamblu dar şi de detaliu, evident, localităţi diferite, construcţii care, fiecare în parte, să se armonizeze atât cu versetele din biblie prezente în dreptul fiecărui desen, cât şi cu luna în dreptul căreia am decis să aşez un anumit desen. Calendarul este realizat într-un stil cât mai simplu, pentru că am considerat că aceste biserici nu au nevoie nici de multe culori, albul şi negrul fiind cele pe care le-am considerat cele mai potrivite de această dată. Am multe idei, iar pe viitor aş dori să încep mai multe proiecte, unul dintre ele fiind legat de Zalău, cu clădiri de patrimoniu ori locuri reprezentative pentru oraşul nostru. Poate un calendar pentru anul viitor va cuprinde tocmai acest proiect” ne-a declarat reputatul dascăl.

Calendarul este trilingv, versetele din Bibilie şi lunile fiind trecute în limba română, maghiară şi engleză, făcând ca numărul celor care ar putea fi interesaţi în achiziţionarea acestui calendar deosebit să fie şi mai mare.

Desenele ce cuprind cele douăsprezece luni calendaristice reprezintă fiecare câte o biserică de lemn din judeţul Sălaj, astfel: coperta- Borza, detaliu; ianuarie: Prodănești – Prodánfalva, februarie: Doba Mică – Kisdoba, martie: Ciumărna – Csömörlö, imagine de ansamblu; aprilie: Cehei – Somlyócsehimai: Derșida – Kisderzsida, iunie: Creaca – Karika; iulie: Bulgari – Nyirfalva; august: Brusturi – Somróújfalu, detaliu septembrie: Jac – Zsákfalva, octombrie: Brebi – Beréd, noiembrie: Doba Mică – Kisdoba; decembrie: Dobrin – Debren. Cei care doresc să achiziţioneze calendarul o pot face contactând direct autorul – Adorján Ilona, la Liceui de Artă Ioan Sima, preţul fiind de 15 lei.

