Apariţie editorială nouă, la editura Caiete Silvane Andreea Vilcovschi

Un nou volum a văzut, recent, lumina tiparului, la Editura Caiete Silvane, în Colecţia “Didactica”. Este vorba despre cartea “L`audiovisuel et le videoclip musical” (Audiovizualul şi videoclipul muzical), scrisă de Septimia Cosma, ce îşi propune, potrivit autoarei, să prezinte rolul utilizării documentelor autentice, în special a celor audiovizuale, în procesul de predare-învăţare-evaluare, pentru elevii de nivel mediu şi avansat.

“În orice demers pedagogic, documentele autentice sunt importante pentru a reînnoi şi a diversifica învăţarea. Aceste documente, fie ele auditive, vizuale, televizate sau scrise, reuşesc să-i surprindă pe elevi şi să-i pună în situaţii reale de comunicare. Folosirea cântecului şi a videoclipului la ora de limba franceză produce o plăcere care îmbină funcţia ludică cu funcţia didactică şi cea culturală. Astfel, o lecţie care începe cu un cântec are rolul de a crea o atmosferă favorabilă desfăşurării unei activităţi didactice eficiente. În plus, aceste documente autentice ale culturii şi ale civilizaţiei franceze facilitează procesul didactic, făcând lecţia mai atrăgătoare şi mai motivantă. Cunoştinţele teoretice nu ar fi suficiente dacă nu ar fi susţinute de punerea lor în practică în cadrul lecţiilor de limba franceză. Din acest motiv, cartea conţine zece fişe pedagogice care exploatează cântece şi videoclipuri muzicale franceze, propunând în acelaşi timp câteva strategii specifice de abordare a acestor documente”, precizează scriitoarea.

