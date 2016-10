Apariţie editorială: “Monografia şcolilor din comuna Creaca” Andreea Vilcovschi

La Editura Caiete Silvane , în colecţia „Monografii”, a văzut lumina tiparului volumul lui Traian Ience, „Monografia şcolilor din comuna Creaca”. Apariţia editorială a fost posibilă graţie sprijinului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi al Primăriei Creaca.

„Ideea de a scrie o monografie a şcolii mi-a venit după ce am văzut că de-a lungul timpului au fost scrise mai multe lucrări monografice ce făceau referire în special la istoria localităţilor şi a locuitorilor acestora, dar cu referiri sumare în ce priveşte şcoala”, spune autorul. Acesta mărturiseşte că nu a avut o misiune uşoară: „Credeam că voi termina în două-treiluni, dar a trecut mai mult de un an şi jumătate de atunci, timp în care au fost rare zilele în care să nu lucrez, fie la documentare, fie la obţinerea de informaţii ce nu se regăsesc în arhivă, dar mai ales la redactare, la scrierea propriu-zisă. Am reformulat de atâtea ori, am modificat, am adăugat sau şters de şi mai multe ori, încât pot să afirm că în final, am memorat aproape tot ceea ce am scris”.

