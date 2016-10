Ansamblul Concerto Spiralis aduce muzica barocă la Zalău Andreea Vilcovschi

Iubitorii de muzică sunt invitaţi vineri, 14 octombrie, de la ora 18, în sala de concerte a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, la recitalul susţinut de ansamblul Concerto Spiralis. Manifestarea culturală face parte din programul ediţiei din acest a Festivalului “Muza Fest”.

Muzicienii fondatori ai Asociaţiei Culturale „Concerto Spiralis”, membii ai formaţiei, promovează muzica secolelor XVII-XVIII atât în regiunea Miercurea Ciuc, unde este centrul festivalelor de muzică veche din Transilvania, cât și alte zone ale ţării.

Cei trei muzicieni care vor concerta la Zalău – Gábor Előd-vioară, Lázár Zsombor-violoncel, Benkő Mihály-arciliuto, vor prezenta un program din repertoriul de muzică barocă al formației: Marco Uccelini: La Luciminia contenta (per violino e basso continuo), Antonio Vivaldi: Sonata per violino e basso continuo in re minore Rv14, Johann Sebastian Bach: Sonata per violino e basso continuo in Sol maggiore bwv1021,

Alessandro Piccinini: Aria di sarabanda (szoló lant), Francesco Maria Veracini: Sonata per violino e basso continuo in re minore (op. 1 no.1).

