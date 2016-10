Andrei Codrescu a lansat la Zalău volumul de poezii “Arta uitării – The art of forgetting” Florin Negoiţă

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a găzduit, marţi seara, o lansare de carte de poezii, un eveniment desfăşurat în faţa unei săli pline – protagonist fiind poetul, publicistul şi eseistul Andrei Codrescu. Poetul a venit special la Zalău din Statele Unite pentru a lansa ultimul său volum de poezii “The art af forgetting” – “Arta Uitării”. Organizatorul evenimentului – Daniel Săuca, directorul centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a ţinut să-i mulţumească poetului Andrei Codrescu pentru prezenţa sa la Zalău, menţionând faptul că lansarea volumului de versuri reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente literare sălăjene din acest an, ţinând cont de personalitatea lui Andrei Codrescu şi de întreaga sa activitate şi creaţie. Volumul bilingv ( publicat în limbile română şi engleză) a fost lansat la editurile Şcoala Ardeleană şi Caiete Silvane. Ruxandra Cesăreanu, poet, prozator, publicist şi profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca a fost cea care a prezentat, în cadrul evenimentului, câteva aspecte din biografia şi creaţia poetului, vorbind şi despre lansarea care a reprezentat motivul principal al venirii sale în Zalău. Născut în 20 decembrie 1946, la Sibiu, Andrei Codrescu a emigrat în 1966 în Statele Unite ale Americii, unde a rămas până în prezent. În perioada 1984-2009 a deținut titlul “ MacCurdy Distinguished Professor of English” la Louisiana State University, predând, timp de mai mul’I ani, ca profesor la una din catedrele acestei universităţi de prestigiu din America. Este comentator la National Public Radio și fondator al publicației “Exquisite Corpse: A Journal of Books & Ideas” o revistă cu o structură specială, ce cuprinde poezie şi proză adunată şi “îmbinată” din creaţiile mai multor poeţi şi prozatori. Autor a peste 50 de volume în urma cărora a obținut recunoașterea internațională, aprecierile criticilor dar mai ales dragostea publicului cititor, a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. În România i-au fost traduse și publicate, de-a lungul anilor, mai multe volume, printre care: “Domnul Teste în America” (1993), “Contesa sângeroasă” (1999) – o carte pentru care a făcut o documentare în Budapesta timp de mai multe luni, “Mesi@” (1999, 2006), “Casanova în Boemia” (2005), “Prof pe drum” (2008), “Gaura din steag. Povestea unei reveniri și a unei revoluții” (2008), “Ghid Dada pentru postumani. Tzara și Lenin joacă șah” (2009), “Ay, Cuba! O călătorie socio-erotică” (2012).

The Art Of Forgetting – Arta Uitării, ultimul volum de poezii lansat de Andrei Codrescu, este un volum în care poemele au fost scrise în limbile română şi engleză poezii care deşi conţin, practic, aproape aceleaşi cuvinte (evident, traduse), pot avea înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite sau pot induce o stare, o emoţie, diferite atunci când sunt citite în limba engleză ori în limba română. Poeziile cuprinse în acest volum trimit citiorul în stări dintre cele mai diferite, de la dramatism şi tristeţe, până la euforie şi zâmbet. Poeziile din “Arta Uitării sunt, pentru cei care reuşesc să pătrundă până dincolo de rădăcina cuvintelor, şi versuri- „avertisment”, pentru că în poeziile lui, Andrei Codrescu reuşeşte să pună peniţa pe cele mai adânci răni ale prezentului în care trăim. De la actul cultural, pe care îl consideră lisit de scop atât timp cât acesta nu transmite nicio stare, până la virtualizarea celor mai îndepărtate unghere ale vieţii noastre, rămasă doar într-o mică parte, “reală”, fapt care ne pun în pericol şansa de a trăi pe viu o emoţie, o întâmplare, o stare, o bucurie sau o tristeţe. Poeziile cuprinse în „Arta Uitării” reuşesc, prin măiestria cu care au fost scrise, să transpună cititorul în lumi diferite, atât ca spaţiu geografic, în două lumi separate de imensitatea oceanului, cât mai ales ca spaţiu mental şi sufletesc prin stările pe care le transmit şi prin ceea ce trebuie înţeles la finalul fiecărui vers. Cu un traseu spectacuos, atât din punct de vedere geografic cât şi cultural, poetul Andrei Codrescu a reuşit în peste 45 de ani de carieră să obţină nenumărate premii şi distincţii, printre care şi titlul de Doctor Honoris Causa şi prestigiosul premiu „Ovidius”. Turneul literar al lui Andrei Codrescu în România, cuprinde cinci orașe din țară: București, Craiova, Zalău, Cluj-Napoca și Sibiu, fiind organizat la inițiativa scriitoarei Ruxandra Cesereanu, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Andrei Codrescu participă în aceste zile şi la Festivalul Internațional de Carte “Transilvania” ce se desfăşoară până în 9 octombrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

