2016: Aniversări sălăjene

Timpul se scurge implacabil, anii trec, lumea se schimbă. Obișnuim să marcăm unele momente importante ale istorie, să aniversăm sau să comemorăm oameni, locuri, întîmplări. Uneori, în goana asta nebună, uităm să ne amintim de momentele mai mult sau mai puțin importante ale istoriei locale. Iar când ne aducem aminte realizăm că am ratat momentul. Dar cum niciodată nu este prea târziu, vrem prin acest material să punctăm unele aniversări ale anului 2016, cu accent pe istoria locală sălăjeană.

Ar trebui să ne facem un obicei din a marca, mai mult sau mai puțin festiv, unele momente ce țin de istoria locală. Ne cunoaștem prea puțin istoria, devenim mai puțin interesați de astfel de subiecte și, în consecință, suntem mult mai săraci spiritual.

Iată o listă a unor evenimente ce au avut loc în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat și care au fost (sau ar fi trebuit să fie) aniversate în 2016:

1976 – 40 de ani de la terminarea de către Leontin Ghergariu a lucrării dedicată bisericilor de lemn sălăjene (1976);

1956 – 60 de ani de la turnarea clopotului ce se află în turnul Bisericii Reformate din Zalău. Clopotul mare (cel nou) a fost turnat în anul 1956 pe banii enoriașilor, pentru a marca 50 de ani de la sfințirea bisericii. Clopotul, în greutate de 1125 kg are o inscripție în limba maghiară, a cărei traducere este următoarea: ”A fost turnat pentru gloria lui Dumnezeu în amintirea a celei de a 50-a aniversări a construirii bisericii reformate din Zalău, din donația credincioșilor, în Anul Domnului 1956, 31 octombrie. Prin Tine am biruit de la început”;

1946 – 70 de ani de la înființarea Școlii de Arte și Meserii din Zalău, instituție care se va transforma de-a lungul anilor în ceea ce astăzi este Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”;

1926 – 90 de ani de la apariţie cărţii ”Zălaul. Schiță Monografică” a lui Leontin Ghergariu;

1906 – 110 ani de la sfințirea Bisericii reformate din Zalău. În forma actuală, biserica a fost edificată în perioada 1904-1906. Construită pe locul vechii biserici, cea din anii 1780-1797, care la rândul ei a fost ridicată după ce în anul 1719 s-a dărâmat din cauza unei furtuni, biserica actuală păstrează încă turnul din 1797. Pe 28 octombrie 1906, noua biserică a fost dată în folosință;

1896 – 120 de ani de la absolvirea Colegiului reformat ”Wesselényi” din Zalău de către poetul maghiar Ady Endre. În perioada 1892-1896, Ady Endre locuiește la Zalău în casa mătușii sale (sora tatălui său). Casa este cunoscută sub numele Casa Séra, Séra Lajos fiind numele celui de-al doilea soț a mătușii poetului;

1896 – 120 de ani de la debutul poetului maghiar Ady Endre. În timp ce era elev în ultima clasă la Zalău, publică în ziarul local Szilágy care apărea la Zalău, poezia ”Márczius 20” (20 Martie) pe care o semnează cu inițialele A.E. Semnătura cu inițialele A.E (Ady Endre) se datorează reticenței față de încercările sale literare, ale profesorului său de maghiară Kincs Gyula (1859-1915) director al colegiului între anii 1886-1897. Poezia ”Márczius 20” este dedicată revoluționarului Kossuth Lajos decedat pe 20 martie 1894;

1876 – 140 de ani de la nașterea lui Victor Deleu (1876-1939). Gazetar și om politic, născut la 25 mai 1876 la Pericei, s-a remarcat ca și redactor responsabil al ziarului Gazeta de Duminică ce apărea la Șimleu Silvaniei. A fost ales membru al Marelui Sfat Național de la Alba-Iulia și în 1919 deputat în Parlamentul României. A fost primar al Clujului în perioada 1932-1933;

1876 – 140 de ani de la înființarea Comitatului Sălaj (Szilágy vármegye) prin unirea comitatelor Crasna (cu reședința la Sub Cetate și mai apoi la Șimleu Silvaniei) și Solnocul de Mijloc (cu reședința la Zalău);

1796 – 220 de ani de la nașterea la Jibou a lui Wesselényi Miklós (1797-1850), conducătorul opoziției aristocratice liberale maghiare din Transilvania;

1946 – 300 de ani de existență ai Colegiului Reformat Wesselenyi din Zalău, sărbătoriți în zilele de 3-5 mai 1946;

1646 – 370 de ani de la înființarea ca și școală medie calvină, a celei mai vechi unități de învățământ din Zalău. De-a lungul anilor, școala se va numi Colegiul Reformat Wesselényi, Liceul mixt Nr.2, Școala medie ”Ady Endre”, Liceul de Cultură generală, Liceul de Matematică-Fizică, Liceul Teoretic Zalău. Actualmente se numește Colegiul Național ”Silvania”.

Nu avem pretenția că lista aniversărilor anului 2016 este completă. De aceea, ne rezervăm dreptul de a adăuga noi informații, pe măsură ce acestea vor fi găsite.

(Material publicat pe http://mirel-matyas.blogspot.ro)

