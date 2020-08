Calendar istoric al judeţului Sălaj: 7 august

În ultimii ani, în calitate de negociator senior al programului nuclear din Republica Islamică Iran, am fost în contact cu diverse părţi din ţări şi organizaţii internaţionale, întrebarea fundamentală şi esenţială a publicului larg cu privire la programul nuclear paşnic al Iranului s-a concentrat asupra acestei propoziţii particulare: "Care sunt obiectivele Republicii Islamice Iran în desfăşurarea unui program nuclear paşnic?"

Alibaba Pictures Group Ltd., companie de film din cadrul gigantului de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd., se va delista de la Bursa din Singapore (SGX) începând cu data de 4 decembrie 2020, conform anunţului făcut ieri de companie, preluat de The Business Times.