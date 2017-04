Direcția pentru Agricultură Sălaj: starea culturilor, livezilor și serelor în urma capriciilor vremii din ultimele zile Florin Negoiţă

Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Sălaj, Valentin Duca, ne-a transmis ultimele informații legate de starea culturilor și livezilor din județ, precum și câteva predicții legate de posibilele efecte ale condițiilor meteo din ultimele zile asupra agriculturii sălăjene. În județ, au fost înființate culturi de primăvară pe o suprafață de 7.200 hectare (ovăz, orzoaică de primăvară, porumb boabe, floarea soarelui, cartofi), iar culturile înființate în toamnă (grâu, orz, orzoaică, rapiță) reprezintă 9.127 hectare.

Ploile și zăpada din această prioadă refac regimul hidric din sol, întrucât erau zone în care deficitul de apă din sol era mare. Zăpada căzută în aceste zile nu are un efect negativ asupra culturilor existente, cu condiția să nu fie urmată de scăderi de temperatură de -8º sau – 9º C pe perioadă mai mare. În acest caz, pot să apară probleme la culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță. La porumb, coleoptilul rezistă în sol la temperaturi de -6º C ,-8º C, dar temperaturile de -4º C, -6º C după răsărire la porumb și floarea soarelui, provoacă înghețul.

În pomicultură speciile mai sensibile sunt caisul, piersiccul, prunul care sunt în floare, dacă în perioada următoare apar zile cu temperaturi scăzute de -3 ºC, -6, ce pot provoca pierderi. Aceeași problemă este și în viticultură, unde lăstarii porniți sunt sensibili la temperaturi de -1º C, -2º C. Iar consecințele se observă la 2-3 zile după producerea fenomenului.

În sere și solarii unde tomatele sunt deja înflorite, temperaturile scăzute împiedică polenizarea. Există substanțe (Atomik etc.) care asigură rezistența plantelor la factori de stres creat de temperaturi negative (-2º C, -3º C). „Sperăm că temperaturile scăzute anunțate pentru aceste zile nu vor afecta producătorii agricoli sălăjeni, cu atât mai mult cu cât, de la sfârșitul acestei săptămâni, regimul termic va reveni la cotele normale ale acestei perioade de primăvară”, transmite Direcția pentru Agricultură Sălaj în comunicatul de presă remis redacției noastre.

Comentarii

comments