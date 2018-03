Apicultorii sălăjeni, disperați că mierea noastră nu mai are loc pe raft de cea chinezească

O situație paradoxală, ca multe altele de la noi, este cea legată de mierea de albine produsă în Sălaj, dar și de produsele apicole, atât de prețioase, care provin de la albinele crescute în județ. Apicultorii sunt la limita disperării pentru că, spun ei, deși avem o producție de miere foarte bună, pe rafturile marilor magazine se regăsesc doar produsele a câteva firme care fac legea “mierii” în județ. În plus, invazia mierii asiatice pe piața românească pune definitiv capacul peste stupii cu albine din Sălaj.

Apicultorii sălăjeni s-au întâlnit vineri, 2 martie, în sala << Porolissum >> a Consiliului Județean Sălaj, la Adunarea Generală a Membrilor Asociației, întâlnire organizată de Asociația crescătorilor de Albine din România.

De pe ordinea de zi a Adunării au făcut parte prezentarea Raportului privind activitățile desfășurate în anul 2017, Raportul cenzorului, prezentarea situațiilor financiare, Planul de măsuri tehnico-organizatorice pe anul 2018 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

În cadrul Adunării au fost discutate și problemele cu care apicultorii sălăjeni se confruntă, între care imposibilitatea de a pătrunde pe piață, în ciuda faptului că suntem județul cu cea mai mare producție de miere din țară.

Apicultorii sălăjeni susţin că piaţa de produse apicole din România este monopolizată de doar trei-patru firme, care, de multe ori, preferă să cumpere miere extracomunitară, în detrimentul celei produse în ţara noastră. ‘Monopolul mierii îl deţin trei-patru societăţi. Ei stabilesc preţul mierii şi stabilesc ceea ce cumpără, pentru că acum luăm mierea din China şi nu luăm miere de la producătorii noştri. Ca atare, trebuie să facem eforturi pentru a ne vinde mierea noastră. Pe etichetele actuale scrie miere din UE şi dinafara UE. Nu este corect. Parlamentul European a stabilit să se treacă exact ţara de unde provine mierea, pentru că mierea din România este foarte bună în comparaţie cu mierea din alte ţări’, a declarat preşedintele Filialei Sălaj a Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) din România, Gheorghe Ursente, vineri, în cadrul activităţii de bilanţ pentru 2017 a asociaţiei. În plus, Ursente a precizat că cei peste 350 de apicultori ai ACA Sălaj, ce deţin circa 30.000 de familii de albine, se confruntă cu scăderea cantităţii de miere, de la an la an. Acesta a subliniat, însă, faptul că judeţul este unul din cei mari producători de polen la nivel naţional, compensând în acest fel problemele legate de producţia şi desfacerea mierii. Prezent la întâlnirea apicultorilor, de vineri, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, le-a propus celor prezenţi ca, în lipsa unei strategii naţionale, să încerce să elaboreze o strategie regională. Tiberiu Marc a subliniat faptul că este un paradox că, pe de o parte, starea de sănătate a populaţiei din judeţ este în declin, dar Sălajul este un judeţ cu o importantă producţie de miere şi pollen, produse atât de benefice sănătății populației.